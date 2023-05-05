Делегат Украины нанес удар по России на Черноморской встрече в Турции | Новости войны между Россией и Украиной

Украинский делегат ударил российского делегата по лицу во время встречи причерноморских стран после того, как схватил его украинский флаг, чтобы помешать ему взорвать видеоинтервью.

Александр Мариковский опубликовал на своей странице в Facebook в четверг видео, на котором он сбивает россиянина и возвращает себе сине-желтый флаг.

Инцидент произошел в Турции в холле здания парламента в Анкаре, где проходило заседание Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС).

Ранее в тот же день некоторые украинские делегаты столкнулись с силовиками, которые пытались оттащить их, когда они устроили демонстрацию, кричали и держали свои флаги рядом с главным делегатом России, когда она пыталась обратиться к собранию.

Турецкий парламент разместил фотографии беспорядков на своем веб-сайте, а спикер парламента Мустафа Сентоп объявил строгий выговор.

Он сказал: «Я осуждаю это поведение, которое нарушает мирную обстановку, которую пытается установить Турция».

Пока встречались представители 13 стран Организации Черноморского экономического сотрудничества, российские беспилотники продолжали атаковать украинскую столицу Киев. В настоящее время нет мирных переговоров о прекращении войны, которая опустошила украинские города и города, убила тысячи людей и заставила миллионы людей покинуть свои дома.