Делишес Юри, боксер, выросший в России, был построен в Британии.

Следующее поколение: познакомьтесь с британским боксером Делишес Ори – «Новый Энтони Джошуа»

BBC Sport следующее поколение Он следует за группой вдохновляющих молодых спортсменов с разным опытом и разными видами спорта, которые стремятся стать нашими следующими спортивными звездами.

«Некоторые говорят, что я новый Энтони Джошуа, но когда-нибудь я стремлюсь стать лучше и держать все под контролем», – говорит амбициозная олимпийская команда Великобритании в супертяжелом весе Delicious Orie.

Уверенность имеет решающее значение в боксе, и у этого 23-летнего спортсмена смешанного русского и нигерийского происхождения есть многое – плюс привлекательное имя.

Когда звонит колокол, он описывает себя как «безжалостного и агрессивного», как воина, который «на 100% сосредоточен и одержим» победой над своим противником.

Лично – и вне ринга – в его виде спорта нет намека на высокомерие или тщеславие, которые часто ассоциируются с участниками его спорта. Ури спокоен и скромен и ценит жертвы своей семьи, чтобы дать ему шанс на лучшую жизнь вдали от расизма в России.

«Я родился в Москве, и жизнь там была намного тяжелее», – вспоминает он. «У нас не было много денег, и некоторым людям я не нравился только за цвет моей кожи.

«Мне было семь лет, когда мы переехали в Великобританию, и хотя это было трудно, потому что я не говорил на этом языке и были культурные различия, я увидел, что у детей больше возможностей добиться успеха».

Цель Ури – получить олимпийский титул для своей приемной страны в Париже в 2024 году, но сначала он должен получить британское гражданство.

Delicious Orie в детстве жил со своей семьей в России и говорит, что его отец, Джастин, является его “источником вдохновения”.

Я борюсь за своего отца

Отец Ури, Джастин, уехал из Нигерии в 1995 году в надежде на лучшую жизнь в России, и хотя он познакомился со своей женой Натали во время учебы, он приехал в страну, где чернокожие часто сталкиваются с серьезной дискриминацией.

«Когда я рос, я слышал, что на него нападали в общественном транспорте или ему отказывали в определенных услугах из-за цвета его кожи», – говорит Юри.

«Люди не поддержали и не было голоса [for black people] Итак, вы чувствуете себя маленьким человеком, и это совершенно неправильно.

«Я мог видеть, как сильно он страдал, но он боролся, чтобы дать нам все, что мог, и наблюдение за ним дало мне такой энтузиазм в достижении великих дел, и именно поэтому я был вдохновлен».

Ури полюбил спорт, как только он приехал в Великобританию и поселился в Вулверхэмптоне, но до 18 лет он даже не думал о боксе.

«Моей первой любовью был баскетбол, и я посмотрел на Лол Денг, которая в то время убивала ее в НБА», – улыбается Ури.

«Он родился в Судане, иммигрировал в Англию, затем стал звездой НБА в США, которая также соревновалась с командой GP на Олимпийских играх, так что это было большим вдохновением».

Мик Магуайр тренировал Юри с тех пор, как он начал заниматься спортом, и поддерживал его, чтобы он «пошел дальше» Энтони Джошуа.

Юри надеялся выиграть спортивную стипендию и осуществить свою американскую мечту, но «проблемы с паспортом» означали, что это было невозможно.

Участие в Британской баскетбольной лиге (BBL), которая традиционно плохо финансируется и поддерживается, не соответствовало его чаяниям, поэтому он решил переключиться на бокс.

«Мои родители думали, что это шутка, и что это просто этап, с которого я выберусь», – говорит он с улыбкой на лице.

«Мой отец был обеспокоен, и я не виню его, потому что я не был агрессивным человеком, который хотел драться, когда рос, и я ничего не знал о спорте, но они поддерживали меня».

Восторг ссорится с Джошуа перед последней защитой своего титула чемпиона мира против болгарина Копрат Болив

Чтобы подчеркнуть предыдущее отсутствие интереса Ури к боксу, он даже не слышал об Энтони Джошуа, пока не выиграл свой первый профессиональный титул чемпиона мира в 2016 году, через четыре года после того, как завоевал олимпийское золото в Лондоне в 2012 году.

Теперь, несмотря на то, что выпускник экономического факультета Астонского университета является настоящим студентом спорта, он провел сотни часов, наблюдая за такими королями бокса, как Мухаммед Али, Сонни Листон, Майк Тайсон, братья Кличко и, конечно, Джошуа.

«Я стараюсь учиться и чувствую, что у меня есть домашнее боевое животное, подобное некоторым из них», – говорит Юри, который несколько раз ссорился с Джошуа.

«Джошуа является огромным источником вдохновения, потому что он профессионал на ринге и вне его, и он позволяет боксеру говорить.

«Эй Джей дал мне советы по управлению весом, мастерству и тому, когда нужно делать укол, и я думаю, что кто-то, кого я смотрел по телевизору, который теперь дает мне советы, – это большое дело».

Тренер Ури – Мик Магуайр – имеет многолетний опыт работы с некоторыми из восходящих боксеров Британии и описывает амбициозного олимпийского чемпиона как «идеального» спортсмена.

Он сказал BBC Sport: «Он так взволнован, у него всего понемногу, и он очень любит Ларри Холмса, Леннокса Льюиса и Владимира Кличко, которые были королями мира».

«С тяжелой работой и правильных перерывами, он может достичь всего AJ (Anthony Joshua) имеет, и я думаю, что он может превысить это.»

Хочу сказать спасибо Великобритании с золотой медалью Великобритании в Париже в 2024 году.

Юри стремится выиграть золотую медаль на Играх Содружества в Бирмингеме 2022, которые пройдут недалеко от того места, где он живет, в Вулверхэмптоне.

В апреле 2019 года Юри выиграл национальный чемпионат Англии среди любителей в супертяжелом весе, но почти два года спустя он все еще ожидает утверждения своего британского паспорта.

Боксер, живший в Англии с детства, должен получить гражданство путем натурализации, и его команда юристов, а также GB Boxing уверены, что в ближайшие месяцы ситуация разрешится к лучшему.

«Это был долгий и сложный процесс, но он того стоил, потому что это мой дом», – говорит Юри.

«Возможно, я не родился здесь, но я чувствую себя британцем, и я полон решимости вернуть благосклонность стране, которая поддержала меня, выиграв эти медали в Великобритании – это моя мечта».

Ури – один из семи спортсменов, участвующих в программе BBC Sport «Следующее поколение», наряду с (слева направо) Эми Хант, Карам Сингх, Кейрой Эдвардс, Элеонор Бэкстедт, Теджаном Винсентом Кук и Рут Мвандумба.

Вы можете послушать Интервью Нага Мунчетти с Delicious Orie On 5 Live – начало передачи примерно через 1 час 40 минут.