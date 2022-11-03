Дели объявил о «преступлении против человечности», что привело к закрытию школ

НЬЮ-ДЕЛИ (Рейтер) — 20 миллионов жителей Дели буквально дышали дымом в четверг, когда индекс качества воздуха (AQI) был нарушен.тяжелый«И»опасныйЗанятия почти на всех станциях наблюдения в индийской столице призывают закрыть школы.

Согласно данным Центрального совета по контролю за загрязнением окружающей среды, во многих местах в начале дня показатель AQI превысил 450. Федеральное правительство заявляет, что показатель более 400 влияет на здоровых людей, что имеет серьезные последствия для тех, у кого уже есть заболевания.

По данным Комиссии по контролю за загрязнением окружающей среды Дели, в некоторых районах города этот индекс превышал 800 пунктов.

«То, что происходит с загрязнением воздуха в Дели, — не что иное, как преступление против человечества!» Писательница и светская львица Сохаил Сет написала в Твиттере. «Налицо полный развал ответственности!»

Каждую зиму самую загрязненную столицу мира покрывает смог из-за тяжелой холодной строительной пыли, выбросов транспортных средств и дыма от сжигания пожнивных остатков в соседних странах для расчистки полей для следующего урожая.

[1/3] Пара позирует во время предсвадебного фото на берегу реки Ямуна дымным утром в старых кварталах Дели, Индия, 2 ноября 2022 года. REUTERS/Adnan Abedi/File Photo

Более низкие температуры, более спокойные и переменчивые ветры время от времени ухудшают качество воздуха.

Родители и защитники окружающей среды в социальных сетях призвали закрыть школы.

«Я знаю, что дети не голосуют за вас, но, тем не менее, все главные министры Дели (столичный регион) обязаны немедленно закрыть все школы», — написал в Twitter активист-эколог Фимлиндо Джа. «Это ненормально дышать более 500 AQI, и не для наших детей, так как у каждого третьего ребенка уже есть легочные проблемы».

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал, партия которого также управляет Пенджабом, где сжигание урожая является обычным явлением, заявил в Твиттере, что «жители Пенджаба и Дели предпринимают все шаги на своем уровне» для борьбы с загрязнением.

Столица на этой неделе приостановила большую часть строительства и сноса, чтобы уменьшить загрязнение пылью, и призвала жителей делиться поездками на автомобилях и мотоциклах, работать из дома, когда это возможно, и сокращать использование угля и дров в доме.

(Отчет Кришны Н. Даса); Монтаж Уильяма Малларда

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