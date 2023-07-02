Деловая миссия прокладывает путь к аграрному партнерству РП и российских компаний — ВЕСТНИК ЭКСПРЕСС

Минсельхоз принял участие в Деловой миссии российских компаний, организованной Минсельхозом России и Центром «Агроэкспорт», которая завершилась в Маниле 21 июня 2023 года.

Мероприятие направлено на укрепление сотрудничества и изучение потенциальных деловых возможностей между двумя странами.

Ожидается, что участие DA в миссии проложит путь к дальнейшему партнерству и инициативам, которые принесут пользу сельскохозяйственной отрасли Филиппин.

Д.А. Агнес Кэтрин Т.Миранда представляла Департамент и выразила признательность Российской Федерации за продолжающуюся двустороннюю торговлю с Филиппинами. Она подчеркнула, что филиппинский экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию вырос на 26 процентов с 2018 по 2021 год.

После церемонии открытия состоялось посещение стендов 15 сельскохозяйственных торговых компаний, в основном занятых в таких отраслях, как птицеводство, молочная, свиноводческая, пшеничная, зерновая, чайная и другие отрасли.

Главным событием стало пленарное заседание «Россия-Филиппины: перспективы развития сотрудничества в сельском хозяйстве», на котором заместитель госсекретаря Миранда, директор Бюро животноводства и главный ветеринарный врач Филиппин д-р Пол С. Торговля между двумя странами.

Особое внимание было уделено сельскохозяйственной продукции филиппинского происхождения, включая пили, кальмары, каррагинан и кокосовую абаку. Заместитель госсекретаря Миранда заявила, что на островах существуют прекрасные возможности для капиталовложений в холодильные склады и переработку свежей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью.

Директор Пол Лемсон представил филиппинские рекомендации по обеспечению безопасности пищевых продуктов и здоровья животных при процедурах сертификации при экспорте мяса и мясных продуктов в страну.

Основными статьями сельскохозяйственного экспорта в Россию являются кокосовая стружка, каррагинан, банановые чипсы, кокосовое молоко и бананы Кавендиш. от DA-IAD