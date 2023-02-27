ДЕЛО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДЕЛАЛО О ДЕНЬГАХ: украинская звезда тенниса добавила одинокий голос к жестким действиям Уимблдона против российских игроков

Ситуация между Россией и Украиной остается напряженной. После конфликта несколько стран наложили на Россию множество санкций, даже в спорте. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) были одними из немногих теннисных организаций, запретивших участие российских и белорусских игроков. Этот шаг означает, что игроки из России и Беларуси не будут допущены к участию в Уимблдонском чемпионате 2022. Украинские игроки надеются, что две федерации снимут ограничения и в этом году. Сергей Стаковский — один из немногих игроков, которые надеются, что запрет продлится.

Сергей Стаковский на «особом» Уимблдоне

Украинский игрок Сергей Стаховский недавно высказал свое мнение. Бывшая 31-я ракетка мира рассказала о своих надеждах на продолжение запрета, введенного Уимблдоном в прошлом году. Он недавно Он рассказал The Express о продлении бана на российских и белорусских игроков В одном из самых престижных турниров мира.

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Игрок, который служит в обороне Украины, сказал, что ничего не изменилось для снятия запрета и что Уимблдон, к сожалению, не нашел поддержки со стороны организаторов других крупных мероприятий. «К сожалению, Уимблдон не нашел поддержки ни в одном из других турниров Большого шлема, но я думаю, что именно это делает Уимблдон особенным.. Ничего кардинально не изменилось, чтобы позволить им конкурировать. «

Его слова прозвучали после новостей о том, что AELTC проводит дебаты по поводу продолжения запретов, наложенных на игроков из двух стран. Стаховский также подчеркнул, что Уимблдон особенный. Он заявил, что героизм связан с престижем. Турнир отстаивал ценности и традиции и никогда не касался призовых.

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«Дело никогда не было в деньгах. Уимблдон — это разные ценности, и они всегда выделялись.. Об этом газете сообщил Стаховский.

SW19 снова потеряет свои рейтинговые очки?

После принятого в прошлом году решения о запрете игроков из России и Беларуси WTA и WTA в ответ лишили рейтинговых очков турнира Большого шлема на траве в 2022 году. Продолжение запрета может привести к серьезным последствиям, таким как лицензия на турнир. прекращается, по данным ассоциации игроков профессионалов.

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В 2022 году AELTC выразил глубокое разочарование по поводу этих двух комитетов. Они хотели доказать, что известность, полученная игроками из их стран, может привести к пропаганде со стороны стран для укрепления их позиций. AELTC находится в процессе принятия решения о снятии запрета. Их выбор обязательно приведет к кардинальным изменениям в мире тенниса.