Дело о взрыве на Бали началось в Гуантанамо через 18 лет после его ареста.

МОРСКАЯ СТАНЦИЯ ГУАНТАНАМО-БЕЙ, Куба (AP) – Трое заключенных в Гуантанамо-Бей провели свой первый день в суде. В понедельник Соединенные Штаты удерживали его 18 лет без предъявления обвинения в связи с взрывами в ночном клубе на Бали в 2002 году и другими заговорами в Юго-Восточной Азии.

Заключенный из Индонезии Инсип Нурджаман, известный как Хамбали, и двое малазийцев предстали перед военной комиссией во время почти пятичасового слушания на базе США на Кубе, где им предъявлены обвинения в убийстве, заговоре и терроризме.

Из-за проблем с переводчиками в зале суда военная комиссия не смогла завершить долгожданный судебный процесс и должна была возобновить его во вторник.

Однако это лишь первый шаг в потенциально долгом юридическом пути. Трибунал по военным преступлениям этих троих сталкивается со многими из тех же дел, которые ослабляли другие дела Гуантанамо в течение многих лет, включая доказательства, омраченные пытками ЦРУ, а также проблемы, связанные с длительным тюремным заключением мужчин без предъявления обвинений.

«Почти 20 лет спустя очевидцы умерли, и ситуация резко изменилась», – сказал Брайан Бувар, адвокат одного из малазийцев Мухаммеда Назира Бин Либа. «На мой взгляд, это губительно для возможности справедливого судебного разбирательства».

Обвинение связано с тем, что администрация Байдена заявляет о своем намерении закрыть центр содержания под стражей. В Соединенных Штатах по-прежнему находятся 39 из 779 человек, захваченных в результате терактов 11 сентября 2001 года и вторжения в Афганистан.

Трое мужчин, обвиняемых в взрывах в ночном клубе, содержались в секретной ячейке ЦРУ в течение трех лет, подвергаясь так называемому «усиленному допросу», за которыми следовали еще 15 человек на изолированной базе США на Кубе.

Бувар сказал, что решение предъявить им обвинение, принятое официальным представителем Пентагона в конце правления администрации Трампа, усложняет усилия по закрытию, поскольку правительство, вероятно, будет менее склонно освобождать людей, предстающих перед активным судом, даже после многих лет пребывания в тюрьме. опека.

«После предъявления обвинения будет сложнее», – сказал он.

Обвинение было снято с рельсов на раннем этапе: малазийские адвокаты заявили судье, что мужчины не понимают их переводчика, который, похоже, нерешительно говорил как на английском, так и на малайском языках. Они также показали, что к ним ранее был назначен еще один переводчик, работавший с истцами, поскольку они готовились к работе надзорной комиссии, подобной условно-досрочному освобождению, в Гуантанамо.

«У него есть конфиденциальная информация, которой он может поделиться с обвинением в настоящее время», – сказала Кристин Функ, адвокат обвиняемой группы Мохамеда Бен Амина.

Команда юристов Бена Либа также сообщила, что он намеревался предоставить письменные показания, в которых индонезийский переводчик якобы подслушал: «Я не знаю, почему правительство потратило так много денег на этих террористов; их нужно было убить давным-давно».

Судья, капитан ВМС, сказал, что переводчики выполнили требования комитета к суду и разрешили слушание, хотя он сказал, что рассмотрит вопросы, поднятые защитой, позже по делу.

Норджман был лидером «Джемаа Исламия», группы боевиков в Юго-Восточной Азии, связанной с «Аль-Каидой». Правительство США заявляет, что он вербовал боевиков, в том числе Бена Либа и Бен Амина, для джихадистских операций.

Среди заговоров, осуществленных «Аль-Каидой» и «Джамаат-и-Ислами», теракты террористов-смертников в октябре 2002 года в Бади-баре и клубе Сари на Бали, Индонезия, и теракт смертника в августе 2003 года в отеле JW Marriott в Джакарте, Индонезия. В совокупности в результате атак погибло 213 человек, в том числе семь американцев, и 109 человек получили ранения, в том числе шесть американцев. Десятки жертв были иностранными туристами, в основном австралийцами.

Прокуратура утверждает, что Бен Либ и Бен Амин выступали в качестве посредников при переводе средств, использованных для финансирования операций группы.

Все трое были схвачены в Таиланде в 2003 году и переведены в «черные места» ЦРУ, где они подверглись жестокому обращению и пыткам, согласно отчету сенатского комитета по разведке 2014 года. В 2006 году они были переведены в Гуантанамо.

Было непонятно, почему так долго им потребовалось предъявить обвинения перед Военной комиссией. Военная прокуратура предъявила обвинения этим мужчинам в июне 2017 года, но официальный представитель Пентагона, курирующий дела Гуантанамо, отклонил обвинения по причинам, которые не были раскрыты публично.

В деле есть несколько элементов, которые усложняют его, в том числе то, могут ли заявления, сделанные этими людьми властям, поддерживаться в суде из-за злоупотреблений, с которыми они столкнулись в заключении ЦРУ, и того факта, что люди уже были осуждены, а в некоторых случаях казнены. , в Индонезии. Для нападения потребовалось много времени для предъявления обвинений.

Некоторые из этих же дел всплыли в деле против пяти заключенных Гуантанамо, обвиненных в планировании и пособничестве терактам 11 сентября. Они были вызваны в мае 2012 года и остаются на стадии предварительного следствия, дата суда еще не назначена.

Функ предсказал длительный период защитных расследований, которые потребуют обширных поездок, когда пандемия закончится, для опроса свидетелей и поиска любых доказательств или свидетелей, которые еще могут быть доступны. Однако, по ее словам, ее клиент «обеспокоен и хочет начать судебное разбирательство по этому делу и вернуться домой».