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Дело о взрыве на Бали началось в Гуантанамо через 18 лет после его ареста.

31 августа, 2021
Toma Kulikov

МОРСКАЯ СТАНЦИЯ ГУАНТАНАМО-БЕЙ, Куба (AP) – Трое заключенных в Гуантанамо-Бей провели свой первый день в суде. В понедельник Соединенные Штаты удерживали его 18 лет без предъявления обвинения в связи с взрывами в ночном клубе на Бали в 2002 году и другими заговорами в Юго-Восточной Азии.

Заключенный из Индонезии Инсип Нурджаман, известный как Хамбали, и двое малазийцев предстали перед военной комиссией во время почти пятичасового слушания на базе США на Кубе, где им предъявлены обвинения в убийстве, заговоре и терроризме.

Из-за проблем с переводчиками в зале суда военная комиссия не смогла завершить долгожданный судебный процесс и должна была возобновить его во вторник.

Однако это лишь первый шаг в потенциально долгом юридическом пути. Трибунал по военным преступлениям этих троих сталкивается со многими из тех же дел, которые ослабляли другие дела Гуантанамо в течение многих лет, включая доказательства, омраченные пытками ЦРУ, а также проблемы, связанные с длительным тюремным заключением мужчин без предъявления обвинений.

«Почти 20 лет спустя очевидцы умерли, и ситуация резко изменилась», – сказал Брайан Бувар, адвокат одного из малазийцев Мухаммеда Назира Бин Либа. «На мой взгляд, это губительно для возможности справедливого судебного разбирательства».

Обвинение связано с тем, что администрация Байдена заявляет о своем намерении закрыть центр содержания под стражей.В Соединенных Штатах по-прежнему находятся 39 из 779 человек, захваченных в результате терактов 11 сентября 2001 года и вторжения в Афганистан.

Трое мужчин, обвиняемых в взрывах в ночном клубе, содержались в секретной ячейке ЦРУ в течение трех лет, подвергаясь так называемому «усиленному допросу», за которыми следовали еще 15 человек на изолированной базе США на Кубе.

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Бувар сказал, что решение предъявить им обвинение, принятое официальным представителем Пентагона в конце правления администрации Трампа, усложняет усилия по закрытию, поскольку правительство, вероятно, будет менее склонно освобождать людей, предстающих перед активным судом, даже после многих лет пребывания в тюрьме. опека.

«После предъявления обвинения будет сложнее», – сказал он.

Обвинение было снято с рельсов на раннем этапе: малазийские адвокаты заявили судье, что мужчины не понимают их переводчика, который, похоже, нерешительно говорил как на английском, так и на малайском языках. Они также показали, что к ним ранее был назначен еще один переводчик, работавший с истцами, поскольку они готовились к работе надзорной комиссии, подобной условно-досрочному освобождению, в Гуантанамо.

«У него есть конфиденциальная информация, которой он может поделиться с обвинением в настоящее время», – сказала Кристин Функ, адвокат обвиняемой группы Мохамеда Бен Амина.

Команда юристов Бена Либа также сообщила, что он намеревался предоставить письменные показания, в которых индонезийский переводчик якобы подслушал: «Я не знаю, почему правительство потратило так много денег на этих террористов; их нужно было убить давным-давно».

Судья, капитан ВМС, сказал, что переводчики выполнили требования комитета к суду и разрешили слушание, хотя он сказал, что рассмотрит вопросы, поднятые защитой, позже по делу.

Норджман был лидером «Джемаа Исламия», группы боевиков в Юго-Восточной Азии, связанной с «Аль-Каидой». Правительство США заявляет, что он вербовал боевиков, в том числе Бена Либа и Бен Амина, для джихадистских операций.

Среди заговоров, осуществленных «Аль-Каидой» и «Джамаат-и-Ислами», теракты террористов-смертников в октябре 2002 года в Бади-баре и клубе Сари на Бали, Индонезия, и теракт смертника в августе 2003 года в отеле JW Marriott в Джакарте, Индонезия. В совокупности в результате атак погибло 213 человек, в том числе семь американцев, и 109 человек получили ранения, в том числе шесть американцев. Десятки жертв были иностранными туристами, в основном австралийцами.

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Прокуратура утверждает, что Бен Либ и Бен Амин выступали в качестве посредников при переводе средств, использованных для финансирования операций группы.

Все трое были схвачены в Таиланде в 2003 году и переведены в «черные места» ЦРУ, где они подверглись жестокому обращению и пыткам, согласно отчету сенатского комитета по разведке 2014 года. В 2006 году они были переведены в Гуантанамо.

Было непонятно, почему так долго им потребовалось предъявить обвинения перед Военной комиссией. Военная прокуратура предъявила обвинения этим мужчинам в июне 2017 года, но официальный представитель Пентагона, курирующий дела Гуантанамо, отклонил обвинения по причинам, которые не были раскрыты публично.

В деле есть несколько элементов, которые усложняют его, в том числе то, могут ли заявления, сделанные этими людьми властям, поддерживаться в суде из-за злоупотреблений, с которыми они столкнулись в заключении ЦРУ, и того факта, что люди уже были осуждены, а в некоторых случаях казнены. , в Индонезии. Для нападения потребовалось много времени для предъявления обвинений.

Некоторые из этих же дел всплыли в деле против пяти заключенных Гуантанамо, обвиненных в планировании и пособничестве терактам 11 сентября. Они были вызваны в мае 2012 года и остаются на стадии предварительного следствия, дата суда еще не назначена.

Функ предсказал длительный период защитных расследований, которые потребуют обширных поездок, когда пандемия закончится, для опроса свидетелей и поиска любых доказательств или свидетелей, которые еще могут быть доступны. Однако, по ее словам, ее клиент «обеспокоен и хочет начать судебное разбирательство по этому делу и вернуться домой».

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