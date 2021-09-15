Дело передается другому судье

В российском суде не рассматривался запрос об экстрадиции Пола Уилана, военнослужащего ВМС США, заключенного в тюрьму по обвинению в шпионаже. (Facebook / Free Milk Wheeler)
Верховный суд России отказал в репатриации военнослужащего ВМС США, отбывающего тюремный срок за шпионаж.
Согласно заявлению, опубликованному во вторник, Верховный суд Российской Федерации Мордовии рекомендовал Минюсту пересмотреть дело Пола Уилана.
«Суд умыл руки и отказался отойти в сторону и принять решение», – заявил РИА Новости один из адвокатов Велана Владимир Жерепенков.
Велана обвинили в шпионаже в декабре 2018 года. После осуждения он был приговорен в мае 2020 года к 16 годам лишения свободы. Семья Уилана неоднократно заявляла, что он приехал в Москву на свадьбу и был организован кем-то, с кем он дружил.
Соединенные Штаты раскритиковали Москву за ведение дела, заявив, что оно основано на обвинениях в мошенничестве.
Минюст России заявил во вторник, что еще не получал петицию от Велана, его адвокатов или официальных лиц США. Копии постановления суда тоже не получили.
В министерстве заявили, что рассмотрение дела может начаться после подачи официального запроса.
Велан, который занимал пост директора по обороне в American Auto Parts Company, отказался шпионить.
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