Демократический социалист баллотируется в российский парламент. Что может пойти не так?

С другой стороны, мы готовы к союзу. Когда мы создали профсоюзы в нашем университете, нам сразу же пришлось создавать союзы. Чтобы чего-то добиться на уровне университета, Госдумы, правительства, нужно было всех объединить, не допустить разделения. Поэтому мы всегда искали возможность сотрудничества с людьми, придерживающимися более правых взглядов, и нам почти всегда это удавалось.

Меня выдвинула Коммунистическая партия, поэтому меня поддерживают те, кто традиционно голосует за Коммунистическую партию. Да, я согласен с программой КПРФ в социальных вопросах – против повышения пенсионного возраста, против решения бюджетных проблем за счет пенсионеров, против повышения минимальной заработной платы, в обмен на бесплатное образование и медицину. И Левое демократическое общество меня автоматически поддерживает. Что касается людей, которые обычно голосуют за Ябуку: их я тоже не раздражаю. Я знаю многих членов этой партии, которые меня поддерживают. Меня поддерживают люди совершенно других взглядов, за исключением крайне правых.

Я – кандидат от общей оппозиции в партии. Хотя уверяю, что я не работаю ни в одной политической партии и не нахожусь за границей, чтобы вести здесь бизнес.

Почему вы выбрали сотрудничество с КПРФ? Разве “Яблоко” не социал-демократическая партия?

“Яблоко” – партия несколько правого толка. У него есть социал-демократическое крыло, но его представители играют вторую и третью роли, и многие люди в руководстве этой партии выступают против прогрессивного налогообложения. Так что «Яблоко» отнюдь не социал-демократы, даже по стандартам современных социал-демократов Европы.

С другой стороны, «Яблоко» просто не рискнуло бы моей кандидатурой. Не забывайте о коммунистической партии. Они полностью понимают, кто я, и могут попасть в беду, если я выиграю – на меня нет рычагов давления. Я вступлю во фракцию Коммунистической партии, но не буду голосовать против своей совести. Я буду использовать платформу фракции, чтобы убедить депутатов Коммунистической партии проголосовать за то, что считаю необходимым, я буду вести с ними диалог. Но если они попытаются заставить меня проголосовать за то, что противоречит интересам моих избирателей и моему мнению, я не поклонюсь.

Ваше сотрудничество с КПРФ кого-нибудь пугает? Как вы им объясните, зачем это нужно?

Да, это некоторых людей пугает. Объясняю так же, как объяснил вам – что у меня общего с КПРФ, в чем наши отличия, что я не являюсь членом этой партии и не занимаюсь в ней профессиональной работы , Я буду занимать должность, независимую от руководства Коммунистической партии.

Он пояснил, что кандидаты от КПРФ – теперь единственный способ победить «Единую Россию» на выборах. Возможно, вам совсем не нравятся левые, но если вы не хотите, чтобы «Единая Россия» победила, голосуйте за их главного соперника. В наших краях главный конкурент – И.

Если вы попадете в парламент, будете ли вы готовы к спонтанным альянсам, которые не всегда весело? Похоже, что это предрешенный вывод официальной политики России, так что же с этим делать?

Есть люди, которым я бы не захотел оказаться в одном лагере ни при каких обстоятельствах – все они крайне правые. Но если нужно объединить людей, которые имеют разные взгляды по каким-то вопросам, то нельзя игнорировать даже Единую Россию. Не в плане вступления с ними в ситуативный союз, но необходимо заставить их занять определенные позиции. Это требует разговоров и переговоров. При этом, конечно, нельзя отступать от своих позиций или идти на уступки по глобальным вопросам.

С кем, кроме Олега Шена, из официальной оппозиции вы будете сотрудничать?

Мне нравится как [the Communist Party parliamentary deputy] Валерий Рашкин много времени проводит на собраниях любой активной группы, которая этого просит. Это нужно приветствовать, это помогает людям.

Из Мосгордумы люблю то, что Елена Янчук и Евгений Ступин [nominated by the Communist Party] делай и говори Они помогают инициативным группам, полагаются на прагматичные группы граждан, у которых есть свои интересы, и пытаются их представлять. На мой взгляд, именно так должны действовать депутаты – когда политик является острием, орудием в руках сходов граждан и в какой-то мере даже под их контролем. Это не обязательно политики левого толка: депутат Мосгордумы Юлия Галямина также опирается на самоорганизованные группы граждан, возникшие в ее районе.

Если вы спросите в целом о политиках, меня вдохновил Джереми Корбин, чтобы вернуть массовый характер партии, радикальную левую позицию, чтобы отойти от того, чем эта партия стала в 1990-х и 2000-х годах. Из американских политиков Берни Сандерс – символ левого демократического движения, которое все эти годы набирало силу в этой стране и во всем мире. Попытка Сандерса участвовать в президентской кампании, помимо его призыва, сильно повлияла на рост этого движения.

Но Корбин проиграл выборы.

Главное, чтобы он постарался. Эти усилия вдохновили миллионы людей по всему миру.

После отчаяния и упадка 2014-2015 годов, когда гражданское движение в России было подавлено, некоторые люди с левыми взглядами в стране увидели, что происходит в Британии, какая массовая поддержка была там снизу, и что было больше. экстремизм. Появилось крыло лейбористской партии. Это вдохновило их уменьшить свой пессимизм и по-новому взглянуть на ситуацию в России и на перспективы левой политики здесь и во всем мире.