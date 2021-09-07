Демократия против автократии – новая холодная война? | Новости, спорт, вакансии

«Это может быть сука, но это наша сука».

Вот что сказал президент Франклин Д. Рузвельт о диктаторе Никарагуа Анастасио Сомоса и о том, насколько он американец. Потому что Америка с первых дней вступала в сговор с тираническими правителями, когда этого требовали национальные интересы.

Джордж Вашингтон танцевал в 1778 году, когда узнал, что наши дипломаты заключили союз с королем Франции Людовиком XVI. Он знал, что альянс будет незаменим для победы Америки.

В апреле 1917 года Соединенные Штаты вступили в войну. «Сделать мир безопасным для демократии» В сговоре с четырьмя крупнейшими империями мира: Британской, Французской, Российской и Японской. Все четыре новые колониальные земли и народы, которые были аннексированы в результате победы демократии, мы сыграли решающую роль в победе.

Во время Второй мировой войны мы оказали массовую военную помощь СССР во главе с Иосифом Сталиным, которую он использовал, чтобы сокрушить, завоевать и распространить половину Европы.

Антонио Салазар, диктатор Португалии, был одним из основателей НАТО. Во время холодной войны мы объединились с автократами Сингманом Ри из Южной Кореи, Фердинандом Маркосом из Филиппин, шахом Ирана и генералом Аугусто Пиночетом из Чили. Вторая по величине армия НАТО находится под автократическим правлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нашими главными союзниками в арабском мире являются египетский генерал Абдель Фаттах ас-Сиси, который сверг демократически избранного президента Мохамеда Мурси, а также различных королей, принцев, султанов и принцев Персидского залива.

Однако президент Джо Байден определил глобальную борьбу как между демократией и авторитаризмом и сказал: «Демократия восторжествует, и она должна победить».

«Мы согласны с этим стратегическим видением», The Washington Post ответила.

Но является ли это точным изображением сегодняшнего соперничества великих держав?

Если автократический демократический раскол является линией разлома, на какой стороне падают Эрдоган, Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман?

Действительно ли мы сегодня находимся в идеологической войне с Россией Владимира Путина, как это было во время холодной войны со сталинским Советским Союзом?

У нас есть разногласия с Путиным по поводу Крыма и Донбасса, и он хочет помешать Украине и Грузии вступить в НАТО. Но где доказательства того, что Путин стремится изменить нашу демократическую форму правления на автократическую?

Возражения Путина в отношении нас касаются нашей политики, а не нашей демократии.

В 1950-х Никита Хрущев хвастался, что внуки Америки будут жить при коммунизме. Когда Путин объявил о такой грандиозной идеологической цели Кремля?

Является ли спор между нами и Китаем идеологическим по своей природе?

Китай – великая и растущая экономическая и военная держава, и у него есть разногласия с большинством своих соседей.

У него проблемы с Австралией; пограничный спор с Индией в Гималаях; И разногласия с Вьетнамом, Филиппинами и четырьмя другими странами по поводу того, кому принадлежат небольшие острова в Южно-Китайском море. Китай также утверждает, что Тайвань и острова Сэнкаку оккупированы Японией.

Но за исключением Тайваня и Гонконга, которые претендуют на то, чтобы быть суверенной территорией Китая, Пекин не оказывал давления ни на одну страну с целью принятия политической системы, подобной системе Коммунистической партии Китая.

Он сосуществует с коммунистическим Вьетнамом, автократической Мьянмой, религиозным Афганистаном, демократической Индией, Австралией и Японией.

Несогласие Пекина с нами не в том, что Америка «демократия». Китай возражает, что мы препятствуем его амбициям и поддерживаем страны Южной и Юго-Восточной Азии, которые мешают достижению его стратегических целей.

Разногласия не идеологические, а политические и стратегические.

Зачем тогда превращать это в войну систем? Где доказательства того, что Пекин пытается общаться со своими соседями или изменить их политические системы, чтобы они соответствовали их?

Однако есть достаточно доказательств того, что Соединенные Штаты активно стремятся ниспровергнуть правление Путина в России.

Хотя Кремль обвинил Путина во взломе Национального комитета Демократической партии и кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, даже если это правда, как это соотносится с сегодняшним вмешательством США во внутренние дела России?

Является ли Радио Свобода / Радио Свободная Европа объективным и беспристрастным в освещении России? Многие неправительственные организации и Национальный фонд демократии придерживаются подхода невмешательства во внутреннюю политику России?

Что Кремль сделал для продвижения политических амбиций Дональда Трампа по сравнению с тем, что, похоже, делают наши дипломатические, правительственные и полугосударственные агентства для подрыва Путина и продвижения кандидатуры Алексея Навального?

Если американская демократия ведет идеологическую войну с Россией, кто здесь нападает? Кто хочет изменить свою политическую систему?

«Нельзя так легко разделить национальные интересы Соединенных Штатов и продвижение демократии или, по крайней мере, политической стабильности за рубежом», Он пишет для Washington Post.

Но откуда у Америки право вмешиваться во внутренние дела других стран, чтобы изменить их так, чтобы они соответствовали нашим?

Если наша цель – демократизировать Россию и Китай, то есть изменить их политические системы, чтобы они больше соответствовали нашей, не является ли это объявлением идеологической войны с нашей стороны?

Разве не в этом суть идеологической войны?

И кто же тогда агрессор в этой новой идеологической войне?

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Патрик С. Бьюкенен – ​​автор «Войны Никсона в Белом доме: битвы, которые сделали и сломали президента и навсегда разделили Америку». Чтобы узнать больше о Патрике Бьюкенене и прочитать статьи других авторов и художников-карикатуристов, посетите веб-сайт авторов по адресу www.creators.com.