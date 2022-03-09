Демократы настаивают на изъятии инвестиций из России | Новости, спорт, вакансии

Государственный контролер Томас Дианаполи проинструктировал своих сотрудников не вкладывать государственные пенсионные фонды в российские компании, но 30 сенаторов-демократов хотят, чтобы Динаполи и его сотрудники пошли еще дальше.

Сенатор Илья Ричлин Мельник, D-Rockland/Westchester, в конце прошлой недели распространил письмо, подписанное 30 его коллегами по Сенату, в котором содержится призыв к Dinapoli вывести из своего государственного пенсионного фонда в размере 279 миллиардов долларов компании, расположенные в Российской Федерации или работающие с ее гражданами. или компании со штаб-квартирой в Российской Федерации.

«Экономика Нью-Йорка является десятой по величине в мире, и мы должны использовать наши экономические рычаги, чтобы поддержать усилия по наказанию Путина и прекращению российской агрессии в Украине», — сказал Рейхлин-Мельник. Действия, предпринятые контролером до сих пор, являются важными первыми шагами к отказу от интересов России, но они не заходят достаточно далеко. Мы должны выступить против кровавого вторжения Владимира Путина в Украину, превратив Российскую Федерацию в государство-изгоя и поддерживая международные усилия по изоляции и подрыву российской экономики до тех пор, пока война не закончится и Украина не восстановит свой суверенитет».

1 марта, в тот же день, когда Динаполи издал директиву своей команде, Райхлин-Мельник представил S.8446.

То «Остановить российскую агрессию». Присуждение контрактов штата Нью-Йорк помешает какой-либо компании вести бизнес в России и даст указание Динаполи начать отказываться от любых инвестиций в компании, ведущие бизнес в России.

Райхлин-Мельник отметил, что штат Нью-Йорк в настоящее время не инвестирует и не поддерживает компании, ведущие бизнес в Северной Корее или Иране.

«Это законодательство не ограничивается субъектами, находящимися в собственности или под контролем российского правительства, и распространяется на гораздо более широкий круг компаний, затрагивая любое юридическое лицо, имеющее деловые отношения с Российской Федерацией, и, таким образом, оказывает гораздо более широкое влияние на российскую экономику. этот закон заключается в том, чтобы относиться к России таким же образом, относиться к Ирану и Северной Корее, как к международным государствам-изгоям». Райхлин-Мельник написал в своем законодательном обосновании.

Губернатор Кэти Хоххол уже подписала указ, запрещающий штату Нью-Йорк вести бизнес с Россией. Он приказал государственным органам вывести средства и активы компаний или учреждений, помогающих России в ее войне против Украины.

Отказ от инвестиций в Россию — обычное дело среди правительств штатов. В понедельник казначей Висконсина призвал штат отозвать инвестиции государственного пенсионного фонда в размере 90 миллионов долларов, связанные с российскими активами. Калифорния и Пенсильвания также предприняли шаги, чтобы отделиться от России или Белоруссии, близкого союзника России.

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