Демократы спешат принять масштабный законопроект об обороне Украины

демократы в Палата представителей планирует ускорить массивный счет это увеличило бы помощь США в сфере безопасности Украине и заложило бы основу для новых существенных санкций в отношении России — ускорение дружественной войны позиции без возможности для инакомыслия, поскольку опасений по поводу военного вторжения предостаточно.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, заявила членам во вторник на закрытом собрании, что она хочет не вносить пометки в законопроект и переместить его прямо в Палату представителей, обеспечив возможность голосования уже в начале следующей недели, два Источники в Конгрессе сообщили The Intercept. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться с прессой. Офис Пелоси не сразу ответил на запрос о комментариях.
«Вот так пространство для невоенных вариантов постепенно закрывается в Вашингтоне без каких-либо реальных дебатов», — сказал The Intercept один из источников, высокопоставленный помощник Демократической партии.
Ситуация в Украине имеет обострился В последние дни, как сообщается, более 100 000 российских военнослужащих разместились вдоль границы с Украиной, в то время как западные лидеры стремятся создать единый фронт для сдерживания того, что они опасаются, российского вторжения. В минувшие выходные британская разведка опубликовала необычный отчет о предполагаемом заговоре с целью назначения на пост дружественного России лидера. В воскресенье администрация Байдена посоветовала американцам покинуть страну из-за «надвигающихся» сообщений о том, что «Россия планирует масштабные военные действия против Украины», эскалации напряженности в глазах местных чиновников, и привести войска в боевую готовность для развертывания в Восточной Европе.
На прошлой неделе председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, DN.Y., представил законопроект, соавторами которого являются 13 человек, в качестве дополнительной меры к закону Сената о защите суверенитета Украины, предложенному ранее в этом месяце. Законопроект Сената, представленный председателем комитета по международным отношениям Бобом Менендесом, DN.J., может похвастаться 41 соавтором-демократом, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера, DN.Y.; Кнут Дик Дурбин, штат Иллинойс; и прогрессисты Крис Мерфи, штат Коннектикут, и Джефф Меркли, округ Колумбия.
«Вот так в Вашингтоне постепенно закрывается пространство для невоенных вариантов».
В соответствии с законодательством Украине на 2022 год будет направлено 500 миллионов долларов из программы зарубежного военного финансирования. Эта сумма сделала бы Украину третьим по величине получателем финансирования со счета FMF Государственного департамента в 2020 году. превзошел только на 3,3 миллиарда долларов в Израиль и на 1,3 миллиарда долларов в Египет. (В том году программа FMF дала Украине 248 миллионов долларов.)
Закон также предоставит Украине приоритет для передачи избыточного оборонного оборудования и средств для противодействия российской дезинформации через такие программы, как «Радио Свободная Европа»/Радио «Свобода». Кроме того, он будет направлен на укрепление киберзащиты Украины и даст указание президенту рассмотреть вопрос о введении санкций против России в случае кибератаки на Украину.
Если президент решит, что Россия ведет «значительную эскалацию боевых действий» с целью подорвать суверенитет Украины, то законопроект предписывает Белому дому ввести ряд санкций. Среди физических и юридических лиц, которые могут стать мишенью, — президент России и другие высокопоставленные правительственные и военные чиновники, российские финансовые учреждения, иностранцы, участвующие в проекте газопровода «Северный поток — 2», и российские производители энергии. Закон также запрещает американцам торговать российскими государственными облигациями.
Усилия демократов по ускорению законопроекта предприняты через несколько дней после того, как группа сенаторов встретились с украинскими лидерами в столице страны Киеве, чтобы расширить поддержку США суверенитета страны. Несмотря на демонстрацию единства демократов и республиканцев во время поездки, ни один республиканец не выступил соавтором законопроектов Микса или Менендеса. Сенатские демократы также публично не указали сроки, в которые они хотели бы проголосовать за свой закон.
Республиканцы предложили свои меры. Ранее в этом месяце в Доме респ. Майкл МакКол, республиканец от штата Техас, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам от республиканцев, внес на рассмотрение Закон о гарантиях украинской автономии путем усиления ее обороны, который является дополнением к законопроекту, спонсируемому председателем сенатского комитета по международным отношениям Джимом Ришем, штат Айдахо. Счет даст Украине 450 миллионов долларов со счета ФМФ Госдепа и ввести санкции, связанные с проектом «Северный поток-2», немедленно, не дожидаясь эскалации, как в законопроекте демократов.
Офис Маккола не ответил на просьбу прокомментировать, поддержит ли он законопроект Микса. Белый дом одобренный закон, который Менендес опубликовал несколько недель назад.
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