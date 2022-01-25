демократы в Палата представителей планирует ускорить массивный счет это увеличило бы помощь США в сфере безопасности Украине и заложило бы основу для новых существенных санкций в отношении России — ускорение дружественной войны позиции без возможности для инакомыслия, поскольку опасений по поводу военного вторжения предостаточно. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, штат Калифорния, заявила членам во вторник на закрытом собрании, что она хочет не вносить пометки в законопроект и переместить его прямо в Палату представителей, обеспечив возможность голосования уже в начале следующей недели, два Источники в Конгрессе сообщили The Intercept. Источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться с прессой. Офис Пелоси не сразу ответил на запрос о комментариях.

«Вот так пространство для невоенных вариантов постепенно закрывается в Вашингтоне без каких-либо реальных дебатов», — сказал The Intercept один из источников, высокопоставленный помощник Демократической партии. Ситуация в Украине имеет обострился В последние дни, как сообщается, более 100 000 российских военнослужащих разместились вдоль границы с Украиной, в то время как западные лидеры стремятся создать единый фронт для сдерживания того, что они опасаются, российского вторжения. В минувшие выходные британская разведка опубликовала необычный отчет о предполагаемом заговоре с целью назначения на пост дружественного России лидера. В воскресенье администрация Байдена посоветовала американцам покинуть страну из-за «надвигающихся» сообщений о том, что «Россия планирует масштабные военные действия против Украины», эскалации напряженности в глазах местных чиновников, и привести войска в боевую готовность для развертывания в Восточной Европе. На прошлой неделе председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Грегори Микс, DN.Y., представил законопроект, соавторами которого являются 13 человек, в качестве дополнительной меры к закону Сената о защите суверенитета Украины, предложенному ранее в этом месяце. Законопроект Сената, представленный председателем комитета по международным отношениям Бобом Менендесом, DN.J., может похвастаться 41 соавтором-демократом, включая лидера большинства в Сенате Чака Шумера, DN.Y.; Кнут Дик Дурбин, штат Иллинойс; и прогрессисты Крис Мерфи, штат Коннектикут, и Джефф Меркли, округ Колумбия. READ Джайшанкар: Министр иностранных дел С.Джайшанкар беседует со своими российскими и американскими коллегами по глобальным вопросам | Новости Индии

«Вот так в Вашингтоне постепенно закрывается пространство для невоенных вариантов».