Демонстранты маршируют по Франции против Макрона и его пенсионного счета

Некоторые столкновения в кулуарах маршей

Правительство отвергает призыв профсоюзов приостановить действие закона о пенсиях

Протестующие возмущены законопроектом и Макроном

Удары по транспортным и энергетическим осям

ПАРИЖ/НАНТ, Франция (Рейтер) — Французские протестующие заблокировали железнодорожные пути и автомагистрали и столкнулись с полицией в некоторых городах во время марша по стране во вторник против президента Эммануэля Макрона и его крайне непопулярного пенсионного законопроекта.

Один протестующий в Париже, казалось, уловил настроение, подняв транспарант с надписью: «Франция в ярости».

«Законопроект (о пенсиях) стал катализатором гнева на политику Макрона», — заявила на том же митинге 31-летняя Фанни Чарриер, которая работает в офисе Пола Эмплоя по поиску работы.

Ранее в тот же день правительство отклонило новое требование профсоюзов приостановить и пересмотреть законопроект о пенсиях, который отсрочит пенсионный возраст на два года до 64 лет, что привело в ярость профсоюзных лидеров, заявивших, что правительство должно найти выход из кризиса.

Правительство заявило, что готово вести переговоры с профсоюзами, но по другим вопросам, и повторило, что будет твердо стоять на пенсионном фронте.

Президент профсоюза CFDT Лоран Берже заявил журналистам в начале митинга в Париже: «Мы предложили выход… и маловероятно, что нас снова запретят».

Макрон, который обещал пенсионную реформу в обеих своих президентских кампаниях, сказал, что это изменение необходимо для поддержания финансового баланса страны. Профсоюзы и оппозиционные партии говорят, что есть и другие способы сделать это.

С середины января миллионы людей проводят демонстрации и присоединяются к забастовке, чтобы продемонстрировать свое несогласие с законопроектом.

Но общественное разочарование переросло в более широкие антимакроновские настроения.

В частности, протесты усилились после того, как правительство использовало особые полномочия, чтобы провести законопроект через парламент без голосования.

Тем не менее, городские сборщики мусора, которые принесли некоторое облегчение как парижанам, так и туристам, заявили, что приостанавливают свою недельную забастовку и оставляют дороги вокруг известных достопримечательностей засыпанными грудами мусора.

Автомобильные пожары

В последний день крупных протестов в четверг анархисты «черного блока» разгромили витрины магазинов, разрушили автобусные остановки и разграбили ресторан «Макдоналдс» в Париже, а также совершили аналогичные действия в других городах.

Это было одно из самых жестоких уличных столкновений во Франции за последние годы, и его сцены напоминали беспорядки сторонников движения «желтых жилетов» во время первого президентского срока Макрона.

Во вторник митинги до сих пор были в основном мирными, с некоторыми столкновениями на периферии.

В западном городе Нант был подожжен фасад отделения BNP Paribas. Автомобиль на обочине митинга загорелся, в то время как некоторые стреляли петардами по полицейским.

«Я не склонен к насилию, но я понимаю людей, которые заходят так далеко», — сказал Ноэль Кассен, 69-летний почтальон на пенсии из Нанта.

«Если вы идете и притворяетесь, поете песни и едите хот-доги, а потом приходите домой, потеряв один рабочий день (не получив никакого результата), это бесполезно».

Также на западе Франции протестующие заблокировали кольцевую дорогу Ренна и подожгли брошенный автомобиль. В Париже и Марселе демонстранты на некоторое время перекрыли железнодорожные пути.

Министр внутренних дел Джеральд Дарманин заявил в понедельник, что власти ожидают «очень серьезной угрозы общественному порядку» во время демонстраций во вторник.

Ожидается, что в течение дня во время протестов будут задействованы в общей сложности 13 000 полицейских.

Последовательные забастовки в транспортном, авиационном и энергетическом секторах продолжали мешать поездкам.

Однако бастующих учителей было меньше, чем в предыдущие дни. Лидеры профсоюзов сослались на высокую инфляцию, из-за которой рабочим трудно жертвовать дневной заработной платой ради пикетов.

В Марселе и других городах также было меньше демонстрантов, чем на предыдущих демонстрациях.

Однако французская нефтяная ассоциация UFIP со ссылкой на данные Минэнерго сообщила, что около 17% всех заправок во Франции потеряли хотя бы один продукт по состоянию на ночь в понедельник.

Студенческий союз UNEF заявил, что входы примерно в 20 университетов, включая Sciences Po и части парижской Сорбонны, также были закрыты.

Шарль де Курсон из оппозиционной партии «Лиллеот» заявил, что французские власти должны извлечь уроки из ситуации в Израиле, где правительство только что остановилось на спорной судебной реформе.

(Отчетность Тассило Амеля, Стефана Махи, Энтони Паони, Бертрана Босси, Эрика Гайяра, Элизабет Пино, Марка Льераса, Фореста Крелена и Жана-Мишеля Пилота; сценарий Ингрид Меландер; редактирование Элисон Уильямс и Джайлза Элгуда.

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