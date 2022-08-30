Дендиас: вторжение России в Украину требует ответа на уровне Европы

Министр иностранных дел Греции заявил, что страны не в состоянии справиться с вызовом в одиночку и по отдельности платят высокую цену за отстаивание общеевропейских ценностей.

Если российское вторжение в Украину является экзистенциальным вызовом миру и европейским ценностям, ответ должен быть столь же серьезным по всей Европе, заявил в понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на Стратегическом форуме 2022 года в Бледе в Словении.

Выступая на панельной дискуссии на тему «Сколько вызовов стоит перед Европой?» По словам Дендиаса, страны не в состоянии справиться с этой проблемой в одиночку и по отдельности платят высокую цену за отстаивание общеевропейских ценностей. «Если мы хотим сохранить наши общества вместе с нами, во времена инфляции и растущего неравенства мы должны действовать, иначе мы увидим ответную реакцию популистов, и вся политическая среда в Европе радикально изменится». Дон.

В ответ на замечание своего венгерского коллеги о том, что Турции следует выразить признательность за ее инициативу в Черное море Что касается поставок пшеницы, Дендиас сказал, что это может быть правдой, но есть большое «но». индейкаОн сказал, «Это член НАТО, который не вводил никаких экономических санкций против России», Пока Россия использует турецкую экономику как выход из-под европейских санкций. Он сказал, что если есть выход из санкционной политики, то он не сработает или будет работать дольше.

Дендиас также отметил, что европейская политика должна стать зеленее, а Евросоюз должен двигаться быстрее»,Выбора нет: климатический кризис наступил, и мы не сможем выжить, если не столкнемся с ним».

На встрече со специальным посланником президента США по климату Джоном Керри в Афинах Никос Дендиас заявил, что все соседние с Грецией страны должны ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС).

Когда конференция проходила в Чили, Чили ратифицировал соглашение». — сказал Дендиас. Не можем ли мы тогда призвать всех наших соседей ратифицировать его? Мы должны защищать нашу морскую среду, и мы можем. Греция Он подчеркнул, что конференция воспользуется возможностью конференции призвать страны региона соблюдать правила защиты моря.

Два официальных лица также обсудили укрепление греко-американского сотрудничества в области борьбы с изменением климата, защиты морской среды и более широких событий в восточном Средиземноморье, сообщается на сайте министерства иностранных дел Греции. Твиттер.