Денежный поток России превратился в $5,4 млрд, оказывая давление на рубль

(Блумберг) — Профицит счета текущих операций России сократился во втором квартале по сравнению с пиковым значением год назад, отражая быстро ухудшающуюся торговую ситуацию, которая оказывает давление на рубль.

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Профицит счета текущих операций — примерно разница между экспортом и импортом — упал до 5,4 млрд долларов в четвертом квартале с 76,7 млрд долларов за тот же период в 2022 году, согласно предварительным данным центрального банка, опубликованным во вторник. Это наименьший профицит с третьего квартала 2020 года.

Падение доходов от экспорта энергоносителей привело к сокращению доходов, которые служили Кремлю важным источником твердой валюты после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В условиях, когда экономика пострадала от беспрецедентных санкций в ответ на войну, падения цен на сырую нефть и ограничения поставок газа. объединили Европу с бумом импорта, чтобы сократить прибыль Windfall в размере 233 миллиардов долларов в 2022 году.

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Центральный банк по-прежнему ожидает положительного сальдо счета текущих операций в размере 47 миллиардов долларов в этом году и 38 миллиардов долларов в 2024 году. Во вторник центральный банк заявил в своем заявлении, что ухудшение торгового баланса России произошло в основном из-за снижения экспорта, а также снижения цен. экспорт энергии.

Банк сообщил, что сальдо счета текущих операций в июне стало отрицательным из-за сезонных факторов и выплаты дивидендов российскими компаниями на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Голдман Сакс Групп Инк. Снижение цены на нефть на 25 миллиардов долларов во втором квартале связано с годовым снижением профицита, в то время как увеличение импорта, вероятно, сократит его на аналогичную величину. Согласно одному отчету, большая часть остатка была связана с более низкими объемами экспорта газа и ценами.

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«Мы считаем, что основными движущими силами текущего счета по-прежнему будет рост внутреннего спроса, который быстро растет из-за значительного спада фискальной политики и цен на нефть», — заявили аналитики Goldman, в том числе Клеменс Граф.

Что говорит Bloomberg Economics…

«Внешний баланс России продолжает ухудшаться под влиянием энергетических санкций и мягкой внутренней политики, что приводит к увеличению спроса на импорт. Более слабый торговый баланс означает, что российский рубль, по нашим оценкам, также останется слабым, что приведет к росту инфляции почти до 5% в этом году. Мы ожидаем, что он сократится. Профицит счета текущих операций в 2023 году составит менее одной пятой от прошлогодних 233 миллиардов долларов.Напряженный внешний баланс будет означать, что способность России направлять капитал на приобретение активов и инфраструктуры, необходимых ей, чтобы избежать санкций, также уменьшится. .»

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Александр Исаков, российский экономист.

Ухудшение состояния внешних финансов оказывает давление на российскую валюту и увеличивает ее волатильность.

Рубль потерял 13% по отношению к доллару во втором квартале, что стало худшим показателем на развивающихся рынках после аргентинского песо и турецкой лиры. Подразумеваемая волатильность за один месяц, показатель валютных потрясений, является самой высокой в ​​мире.

«Из-за санкций обменный курс рубля теперь отражает только приток средств по счету текущих операций», — заявил в отчете Ульрих Лухтманн, глава отдела валютной стратегии Commerzbank AG. Таким образом, в среднесрочной перспективе рубль, вероятно, обесценится из-за снижения профицита счета текущих операций.