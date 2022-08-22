Деннис Родман говорит, что едет в Россию, чтобы помочь звезде WNBA Бритни Грейнер: «Я очень хорошо знаю Путина»

Бывшая звезда НБА Деннис Родман планирует отправиться в Россию, чтобы добиться освобождения звезды WNBA Бритни Грейнер, которая недавно была приговорена к 9,5 годам лишения свободы по обвинению в наркотиках. Родман Он рассказал NBC News о своих планах. в субботу.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке, я попытаюсь поехать на этой неделе», — сказал Родман NBC News в ресторане в Вашингтоне, округ Колумбия.

Никаких подробностей о точном разрешении, которое он имел в виду, не было обнародовано, но Родману нужна только виза из Москвы — независимо от того факта, что США выпустили предупреждение о поездках из-за нынешнего российского вторжения в Украину.

Администрация президента Байдена не потворствует плану легенды НБА.

«Это общедоступная информация о том, что администрация сделала русским важное предложение, и что-либо, кроме дальнейших переговоров по существующему каналу, вероятно, усложнит и затруднит усилия по освобождению», — заявил NBC News высокопоставленный правительственный чиновник США.

Бывший нападающий «Чикаго Буллз», кажется, уверен в своем решении вмешаться, чтобы помочь Грейнеру.

«Я очень хорошо знаю Путина, — сказал Родман NBC News.

Российские официальные лица несколько раз заявляли, что они против «микрофонной дипломатии» и хотят, чтобы переговоры проходили в частном порядке по каналу связи, который Байден и Владимир Путин установили в прошлом году.

Оба правительства ведут переговоры о возможной сделке для Грейнера и директора по корпоративной безопасности Пола Уилана в обмен на осужденного торговца оружием Виктора Бута. Батт, также известный как «Торговец смертью», был арестован в Таиланде в 2008 году и в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок.

У Родмана есть история общения и даже дружбы с противоречивыми мировыми лидерами.

Он назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «личным другом» и даже Ему приписывают освобождение американского заключенного Кеннета Бэя. из Северной Кореи в 2014 году. В том же году он Он сказал, что Путин был «действительно крут». После встречи с ним в ресторане.

Чтобы получить полное объяснение режима Гринера, нажмите здесь.