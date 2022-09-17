Деннис Родман заявил, что не собирается в Россию помогать звезде WNBA Бритни Гренье.

Вопреки тому, что было сказано на прошлой неделе, бывшая звезда НБА Деннис Родман не поедет в Россию добиваться освобождения звезды WNBA Бритни Грейнер, которая недавно была приговорена к более чем девяти годам лишения свободы по обвинению в наркотиках. После того, как правительство Соединенных Штатов публично сорвало его план, Родман, похоже, отказался от своей несанкционированной дипломатической миссии.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке», — Родман. Он сказал NBC News В ресторане в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 августа. «Я постараюсь поехать на этой неделе».

Никаких подробностей о точном разрешении, которое он имел в виду, не было обнародовано, но все, что нужно Родману, — это виза из Москвы — независимо от того факта, что США выпустили рекомендации по поездкам в связи с нынешним вторжением России в Украину.

«Он не будет путешествовать от имени правительства Соединенных Штатов», — заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает ABC News. в понедельник. «Мы считаем, что все, кроме дальнейших переговоров по существующему каналу, может усложнить и затруднить усилия по выпуску».

В тот же день Родман сообщил новостному агентству, что в конце концов не планирует поездку, которую администрация Байдена не одобряла.

«Это общедоступная информация о том, что администрация сделала русским важное предложение, и что-либо, кроме дальнейших переговоров по существующему каналу, может усложнить и затруднить усилия по освобождению», — заявил NBC News высокопоставленный правительственный чиновник США.

Бывший нападающий «Чикаго Буллз» поначалу казался уверенным в своем решении вмешаться, чтобы помочь Гренье.

«Я очень хорошо знаю Путина, — сказал Родман NBC News.

Российские чиновники заявили, что они против «Микрофонная дипломатия» и они хотят вести переговоры именно по тому каналу связи, который Байден и Владимир Путин наладили в прошлом году.

Оба правительства ведут переговоры обменять потенциальных заключенных на Гринера и директора по безопасности компании Пола Уилана на осужденного торговца оружием Виктора Бута. Батт, также известный как «Торговец смертью», был арестован в Таиланде в 2008 году и в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок.

У Родмана есть история общения и даже дружбы с противоречивыми мировыми лидерами.

Он назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «личным другом» и даже Ему приписывают освобождение американского заключенного Кеннета Бэя. из Северной Кореи в 2014 году. В том же году он Он сказал, что Путин был «действительно крутым». После встречи с ним в ресторане.

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