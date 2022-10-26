Деннис Родман формирует маловероятную связь с «русской» звездой WWE, несмотря на первоначальные ссоры: «У нас сразу же был контакт»

В недавнем интервью бывший рестлер WWE Си Джей Перри рассказала о своем опыте после пребывания в «сюрреалистическая жизньА также ее связь с легендой НБА Деннисом Родманом. Родман собирается появиться в реалити-шоу после того, как провел 14 лет в качестве великого баскетболиста.
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Энтузиазм фанатов хорошо виден в социальных сетях. В этом сериале мы можем увидеть, как знаменитости живут своей повседневной жизнью и как они взаимодействуют друг с другом. К нему присоединятся пятикратный чемпион НБА Август Эльсена, певица Тамар Брэкстон и телеведущий Август Эльсена.
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Также появится ряд других знаменитостей, в том числе актриса Ким Коулз, актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, визажист Мэнни Моа, Фрэнки Муниз и Си Джей Перри. Трейлеры уже выпущены, и фанаты могут увидеть, как разворачивается часть драмы.
Поклонники ожидают какой-то неотфильтрованной драмы, когда многие звездные персонажи шоу соберутся вместе. Этот сериал возвращается через несколько лет, так как впервые фанаты смотрели его с 2003 по 2006 год. Спустя столько лет поклонники смогут посмотреть седьмой сезон этого сериала, начиная с понедельника, 24 октября, в 20:00.
Кроме того, Перри рассказал, каково это видеть пятикратного чемпиона НБА. Деннис Родман, в шоу VH1. Перри, который также был известен тем, что играл русского в WWE, в конце концов нашел неожиданного бойфренда в лице легенды НБА.
Деннис Родман появляется в «Сюрреалистической жизни».
Пока она описывала актеров, которых встретила на шоу, и то, как им было весело друг с другом. Увидев легенду баскетбола в шоу, она поделилась своим волнением. В ходе своего выступления она также упомянула, что будет интересно посмотреть, как смесь всех этих людей появится в шоу.
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О Родмане, эй говорить Около: «Только сразу у нас была связь». Далее она рассказала о том, как взволнована встречей с Родманом. «Во-первых, я не мог поверить, что Деннис Родман был там. Я подумал: «Боже мой, Деннис Родман!» Это безумие!’ А еще потому, что он занимался рестлингом, и я думаю, что это было действительно круто и невероятно. Он всегда может быть как-то связан с поп-культурой». Я объяснил. Это произошло только после первоначальных споров, и CJ Perry был этому рад.
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В социальных сетях были положительные отзывы фанатов, которые поблагодарили Родмана за его появление в шоу.
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«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».