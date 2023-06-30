День астероида: история Тунгусского астероида и все, что вам нужно знать

Ежегодно 30 июня во всем мире отмечается Международный день астероидов в ознаменование годовщины крупнейшего в истории человечества падения астероида на Землю — падения Тунгуски над Сибирью, Российская Федерация, в этот день в 1908 году. Организация Объединенных Наций признала этот день, чтобы поднять осведомленность общественности о потенциальных опасностях, связанных с столкновениями с астероидами, и о процедурах экстренного оповещения, которые необходимо предпринять для противодействия любым угрозам, связанным с ОСЗ.

30 июня отмечается Международный день астероида в память о столкновении Тунгуски с Сибирью в Российской Федерации в этот день в 1908 году.

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НАСА объясняет, что астероиды — это «каменистые остатки, оставшиеся от раннего формирования нашей Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад».

Событие с Тунгусским астероидом

Событие 1908 года в Сибири остается крупнейшим столкновением с астероидом в истории Земли. По данным Центра изучения околоземных объектов НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 16 000 околоземных астероидов.

Еще одним заметным астероидным событием стало то, что 15 февраля 2013 года большой огненный шар вошел в атмосферу Земли над Челябинском, Россия. Двигаясь со скоростью 18,6 километра в секунду, огненный шар рассыпался в небе. Это событие представляло собой необычно большой огненный шар и стало самым мощным ударным событием, зарегистрированным после столкновения с Тунгуской в ​​1908 году.

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Решение о праздновании Дня астероида было принято Организацией Объединенных Наций в 2016 году. Решение было принято после того, как предложение было выдвинуто Ассоциацией исследователей космоса — организацией людей, совершивших хотя бы один оборот вокруг Земли в космосе. Группа была одобрена Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях (КОПОС).

Риск столкновений с околоземными объектами — глобальная проблема

Учитывая необходимость разработки надежного глобального плана реагирования на опасности, создаваемые объектами, сближающимися с Землей (ОСЗ), в 2014 году были созданы Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) и Консультативная группа по планированию космических миссий (SMPAG). сосредоточены на разработке планов и протоколов связи, чтобы помочь правительствам в оценке потенциальных последствий столкновений с астероидами и поддержке мер по смягчению последствий; В ООН заявили, что SMPAG — это форум космических агентств, который определяет технологии, необходимые для отклонения околоземных объектов.

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