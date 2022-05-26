День передачи пожертвований | Новости, спорт, вакансии

Лейк-Плэсид Дмитрий Филд, уроженец Украины и житель Лейк-Плэсида, в среду ехал в 15-футовом U-Haul, летевшем из Лейк-Плэсид в Нью-Джерси, но не дом двигал — он двигался пожертвования на сумму более 4000 фунтов стерлингов для людей, борющихся против российского вторжения в Украину.

Ранее в этом месяце Филд начал организовывать акцию по доставке еды и товаров, чтобы помочь людям, сражающимся на войне в Украине. Он назвал это операцией «СПАМ» — отзыв о нескоропортящемся мясе, который распространился во время Второй мировой войны, что символизирует потребность в нескоропортящихся продуктах в Украине. Как только Филд узнал о переезде, директор Центрального школьного округа Лейк-Плэсид Тимоти Сеймур обеспечил безопасность районов Лейк-Плэсид, Кин, Лонг-Лейк и BOCES на Саранак-Лейк. В течение месяца сбор средств продолжался.

Филд сказал, что члены сообщества со всего района Три-Лейкс высадились, а местные полицейские управления пожертвовали в общей сложности около 40 пуленепробиваемых жилетов. Филд думал, что в итоге он получил пожертвования в размере от 4000 до 5000 фунтов стерлингов. Он сказал, что это одна из самых больших мотиваций для пожертвований, которую видел Филд, и в прошлом он делал много пожертвований Молодежному центру Шипмана.

«Это совместные усилия всех в этой области, и я хотел бы поблагодарить их всех», — сказал Филд.

Пунктом назначения U-Haul в среду был Нью-Джерси, где находится украинская благотворительная организация Baranova27. Baranova27 управляется братьями-украинцами и «Танцы Со Звездами» Звезды Валентина и Максим Чмерковский. Филд сказал, что они рады услышать, что он привозит пуховики, которые сейчас пользуются большим спросом в Украине. Именно здесь Филд переключает свое внимание на следующее.

Филд сказал, что у него есть друг в отделе полиции под Киевом, Украина, который прислал ему сообщение, что отдел может использовать не менее 100 бронежилетов. Филд уже связался с некоторыми местными жителями, которые в прошлом делали пожертвования Украине, чтобы узнать, не захотят ли они помочь. Он сказал, что только что заказал 48 пар тактических ботинок и приборов ночного видения для отправки в Украину.

«Пока у меня есть деньги (от) людей, которые доверились мне, я буду продолжать поддерживать Украину, пока не закончится война», — сказал Филд. «А потом я пойду туда, чтобы восстановить».

Люди, которые хотели бы помочь Фельду отправить оборудование в Украину, могут связаться с ним по адресу [email protected]

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