Россия ознаменовалась победой нации над фашистской Германией в Вторая Мировая Война С гораздо менее драматичными показателями, чем в предыдущие годы, это, вероятно, отражение войны на Украине.

Парад прошел на Красной площади в Москве. Только 8000 СолдатыЭто самый низкий показатель с 2008 года. В прошлом году парад увидел 11000 участвуют силы.

Во время церемонии Россия также утилизировала реактивный мост и проехала только один советский танк.

«Мы расстроены, но все в порядке», — сказал Ассошиэйтед Пресс один из зрителей шоу. «В будущем будет лучше».

День Победы является огромным праздником для России, потерявшей миллионы мирных жителей и солдат во Второй мировой войне, и именуется Великая Отечественная война среди русского народа.

Но в этом году празднование происходит, когда Россия ведет битву Жестокая война на истощение в Украине.

Людмила Исурина, профессор Университет штата Огайо который изучает Восточную Европу, сказал The Hill, что меньшая экспозиция могла быть преднамеренной.

сказал российский президент Президент России Владимир Путин Он знал, что его страна «не сможет продемонстрировать грандиозную военную мощь, когда ее сыновья будут мертвы».

«На самом деле у них не в мыслях радоваться большому празднику, когда страна находится в состоянии войны», — сказал Исурен.

групповой надзор Бессмертный полк Митинг также отменил традиционную акцию, в ходе которой россияне маршируют по городам страны, чтобы поделиться фотографиями своих близких, пропавших без вести во время Второй мировой войны.

Он сказал, что это могло быть сделано для того, чтобы скорбящие семьи не показывали фотографии погибших в Украине. Екатерина Лукоманстарший преподаватель политологии Пенсильванского университета.

Полный отчет доступен на The Hill.com.