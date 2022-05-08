День Победы: Путин ставит себя в центр праздника. Но ему нечего праздновать

Вождь явно считал, что этот День Победы нужно отмечать в понедельник, в одну из самых патриотичных дат в стране, отмечая роль Советского Союза в победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года (9 мая по московскому времени) Германия подписала в Берлине договор о капитуляции, положивший конец боевым действиям в Европе. Советский Союз понес самые большие потери среди всех стран — погибло около 27 миллионов солдат и мирных жителей.

Обоснование Россией войны на Украине предполагало крайний срок победы в День Победы. Целью того, что Путин и его правительство неоднократно называли «спецоперацией», является «денационализация» Украины, а освобождение нацистской страны — вопрос выживания России. Это аргумент, которому не хватает реального веса; Наглая ширма русского Возрождения.

Хотя хорошо смазанная кремлевская пропагандистская машина работает на полную мощность после февральского вторжения, Путину будет трудно превратить проигрыши понедельника в настоящую победу.

Во всяком случае, действия в Украине были для него смущением — по крайней мере, на международной арене.

Российские вооруженные силы опережают Украину на всех уровнях — даже с тяжелым вооружением, присланным Западом — им не удалось захватить часть севера, не говоря уже о столице Киеве, и изо всех сил пытаются получить прибыль даже на востоке. Сейчас он сосредоточен.

Говорит украинский военный Россия потеряла более 24 тысяч военнослужащих За два месяца более 1000 танков, более 2600 бронемашин и сотни самолетов. CNN не может проверить эти цифры самостоятельно, и украинская сторона, вероятно, тоже понесет огромные потери. Однако нельзя отрицать, что российская армия слаба.

Российский ракетный корабль «Москва» — когда-то венец Черноморского флота — превратился в крушение, гибнущее в океанских глубинах.

Тем временем враги Путина на Западе, которые годами отчаянно пытаются разделить Россию, все больше объединяются ради победы Украины.

Эмили Феррис, коллега-исследователь Королевского института объединенных вооружений, считает, что неудачи России в значительной степени логичны.

«Некоторые проблемы с логистикой у них были отчасти из-за того, что они не могли захватить всю страну, по-видимому, основные железнодорожные узлы», — сказал Феррис CNN. «Потому что русские моторизованные сухопутные войска полагались на железные дороги для перемещения всех своих войск, техники и танков.

По словам Ферриса, вместо этого российские войска передвигались на грузовиках и тихоходных танках, многие из которых увязли в грязи, не давая замерзнуть в жаркую погоду и обеспечивая свободное передвижение.

«Позже было сложно тащить танки в Россию для ремонта, потому что они были далеко, и многие из них были сброшены. Много их оборудования начало ломаться, потому что танки так много двигались». «Конечно, у вас есть хорошо задокументированная оппозиция со стороны местных украинцев, которые не очень хорошо относятся к тому, что они оккупировали».

Даже на востоке российские войска пытаются продвигаться через Донбасс, и их успехи минимальны. Пророссийские повстанцы годами обосновались в самопровозглашенных сепаратистских районах Донецка и Луганска, но до сих пор Россия не аннексировала эти районы, и ее силы пытаются преодолеть ожесточенное украинское сопротивление в крупных городах.

«Мы все равно говорим о больших массивах земли — Украина очень большая — даже если они ориентированы на восток и юг. «Тот факт, что раньше они не могли забрать крупные города и крупные вокзалы, по-прежнему является проблемой. Я думаю, что это будет продолжаться».

Альтернативная вселенная

Легко сидеть в России и думать, что война будет спланирована. Российская кампания почти полностью заполняет подконтрольные государству СМИ, но в марте правительство приняло закон, создающий «ложные новости» о том, что вооруженные силы незаконны, что влечет за собой максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В результате все антивоенные демонстрации в России в первые недели вторжения подошли к концу. И СМИ часто придерживаются нового закона.

На самом деле Россия сильно наступает. Он находится в разгаре затяжной войны в юго-восточном портовом городе Мариуполе, где его силы активно обстреливают крупный металлургический завод, но не могут его захватить. Если завод падет, город более или менее окажется в их руках.

По сообщениям разведки, Россия планирует аннексировать города Луганск и Донецк «в середине мая», а посол США в Совете Безопасности заявил, что к юго-восточному городу Герсон может быть присоединена так называемая «Народная республика». А Майкл Карпентер, сотрудник в Европе, говорил с журналистами в понедельник.

Любой прогресс усиливается в российских СМИ, где посыл о победе предельно ясен, считает политолог Р. Об этом CNN сообщила основатель Politics Татьяна Становая.

«Россия движется по плану, новости в том, что все должно произойти, есть некоторые успехи. Россия только что объявила, что взяла Мариуполь, так что все идет по плану», — сказал он.

Становая сказала, что в государственных СМИ продолжали появляться сообщения о том, что Россия пострадала от войны и что страна действовала в обороне.

«Когда смотришь сутками российское телевидение, то можешь начать верить, что нам грозит большая опасность со стороны украинских нацистов.

Путину не нужно использовать понедельник, чтобы объявить о какой-либо победе, считает Становая. Чтобы укрепить свое оправдание войны, он должен сделать ставку на антинацистские настроения праздника.

Мир ждет

Пока русские слушают речь Путина в День Победы, мировым лидерам и наблюдателям будет любопытно узнать, куда Путин поведет свою войну дальше. Существует много предположений, но всегда с российским президентом никто толком ничего не знает.

По прошествии двух месяцев с начала войны нарастает напряжение, что Путин мог бы удвоить свои «специальные действия», если бы не русские.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на прошлой неделе даже предложил по британскому радио, что Путин может сбросить одеяло «специальных действий». Объявить войну. Это спровоцировало бы большую мобилизацию российских боевиков, даже тех, чьи гражданские лица были вынуждены. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду назвал совет Уоллеса «чушью». Но если российская армия продолжит замедляться, маловероятно, что Путин в какой-то момент примет такое решение.

Андрей Кольсников, старший коллега Фонда Карнеги за международный мир, в понедельник объявил о победе и заявил, что рассматривает первоначальный план Путина по прекращению боевых действий.

«Но ясно, что война идет, и план Путина еще не ясен. Но ему нужно сделать какой-то символический или практический жест», — сказал он CNN из Москвы.

«Здесь все боятся, что он объявит частичную или полную мобилизацию. Даже если такой шаг окажется непопулярным: русские стали милитаристами, но они ленивые милитаристы, диванные войска».

Хотя День Победы был посвящен Второй мировой войне, Кольцников сказал, что он стал законным источником для Путина, который нашел способы ассоциировать себя с этим днем, упрощая исторические подробности и «обвиняя президента в «изменении празднования».

В годы Путина трансформировались мифы о Второй мировой войне. Историки отмечают, что в нем прославляется советская жертва, при этом недооценивается желание Сталина растрачивать человеческие жизни. Этим объясняются мрачные страницы войны: войне предшествовало соглашение Советского Союза с нацистской Германией; Полная депортация всего населения, которое Советы считали ненадежным; И массовые изнасилования советскими войсками в оккупированной Германии накануне войны.

Правительство также организовало массовый марш под названием «Бессмертный полк» в честь погибших на войне. Путин теперь регулярно проводит митинги. Сталина, который отказывался верить в то, что армия Адольфа Гитлера оккупирует Советский Союз, все чаще прославляют как героя, а не как лидера, захваченного в плен в немецком наступлении 1941 года.

«Конечно, новое поколение не очень понимает важность праздника», — сказал Кольсников. «Те, кто понимает и знает историю, ужасаются тому, как ее приватизировал Путин».

В понедельник значение 9 мая может снова измениться, в зависимости от того, что скажет Путин.