«День радости» Гринер, поскольку WNBA возвращается после тяжелого испытания в России | Новости баскетбола

Бритни Гринер была освобождена из российской исправительной колонии в конце прошлого года в результате громкого обмена заключенными с Соединенными Штатами.

Бриттни Гринер эмоционально вернулась в женский баскетбол, сыграв свой первый соревновательный матч почти за два года после заключения в России.

Грейнер, которая была освобождена Россией в рамках обмена заключенными в прошлом году, впервые за 579 дней появилась в игре WNBA в пятницу вечером, когда «Финикс Меркьюри» встретились с «Лос-Анджелес Спаркс» на открытии сезона в Калифорнии.

Когда суперзвезда WNBA, наконец, вернулась в строй на арене Crypto.com в центре Лос-Анджелеса, вице-президент США Камала Харрис была среди доброжелателей.

Двукратная олимпийская золотая медалистка сразу же произвела впечатление после своего возвращения, выиграв наводку и набрав четыре очка, когда «Меркьюри» вырвалась вперед со счетом 7: 0.

Толпа взорвалась, когда он ударил 17-футового прыгуна в своей первой попытке соревнований.

«Это было здорово», — сказал Гринер в интервью на корте в конце первой четверти. «Это было действительно хорошо. Было такое ощущение, что я играл в последний раз.

В конце концов Гринер набрала 18 очков и шесть подборов, но не смогла предотвратить полное поражение Феникса со счетом 94-71.

Зрелища и звуки первой половины БГ снова на корте 🗣️ #BGisBack pic.twitter.com/1v6hRSmbBf — WNBA (@WNBA) 20 мая 2023 г.

Результат, однако, стал примечанием к тому, что тренер «Феникса» Ванесса Найгаард назвала «днем радости».

«В прошлом сезоне я начинал каждую пресс-конференцию с того, сколько дней ее не было», — сказал Найгаард в комментариях перед игрой.

«До того дня, как утром мы получили известие о том, что она собирается домой, никто не думал, что это произойдет.

«Мы делали свою работу с меньшим удовольствием, чем профессиональные спортсмены. Каждый день был тяжелым. Но сегодня я с удовольствием принимаю эту игру. Сегодня счастливый день».

Среди знаменитостей в пятницу были легенда тенниса Билли Джин Кинг, икона «Лос-Анджелес Лейкерс» Эрвин «Мэджик» Джонсон и нынешний главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэмм.

Незадолго до начала матча вице-президент Харрис поздравил игроков «Финикса» с тем, что они не забыли о деле Гринер.

«Спасибо за все, что вы сделали, чтобы поддержать Бритни, потому что я знаю, что это было тяжело», — сказал Харрис в обращении в раздевалке. «Это было очень тяжело для вас, потому что команда — это команда, это семья».

Спасибо @VP Камала Харрис Вы и руководство сделали все, чтобы наша сестра вернулась домой. И спасибо за ранний разговор! 💜 pic.twitter.com/SzuFrpMnP2 — Феникс Меркьюри (@PhoenixMercury) 20 мая 2023 г.

Президент Союза игроков WNBA и нападающий Sparks Ннека Огвумике поблагодарила Харриса и администрацию Байдена за помощь в освобождении Гринер.

«Сегодня игра, но мы также отмечаем прибытие одного из наших», — сказал Огвумике.

32-летняя Гринер, чемпионка WNBA и новатор ЛГБТК, была арестована по обвинению в употреблении наркотиков в московском аэропорту в феврале 2022 года на фоне роста напряженности в Украине.

На момент ареста Гринер играла за профессиональную команду в России, как это делают многие игроки WNBA в межсезонье.

Он был признан виновным в хранении картриджей для электронных сигарет с небольшим количеством масла каннабиса и в августе приговорен к девяти годам тюремного заключения.

Он признал обвинения, но сказал, что не собирался нарушать закон или использовать запрещенное в России вещество.

В конечном итоге Гринер был освобожден в рамках сделки, по которой в декабре его передали так называемому «Торговцу смертью» — печально известному российскому торговцу оружием Виктору Боде.