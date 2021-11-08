День рождения Бетховена отмечают в ACT в Maple Ridge — Maple Ridge News

Отметьте 251-й день рождения Людвига ван Бетховена в ACT.

14 ноября Центр искусств ACT в Мейпл-Ридж представит Дэвида Гилхэма на скрипке, Бо Пэна на виолончели и Чихару Иинума на фортепиано, чтобы прославить не только музыку Бетховена, но и музыку русского композитора Дмитрия Шостаковича.

Профессор Университета Британской Колумбии Дэвид Гилхэм увлекается как сольной, так и камерной музыкой. Согласно его биографии, опубликованной на сайте университета, он пел в Азии, Европе, Америке и Южной Африке.

Гилхэм — участник камерных музыкантов Vetta, ансамбля Archytas и фортепианного трио Ridge. Он также сотрудничал с такими музыкальными деятелями, как Регис Паскье, Скрипка Меланкон, Йоханнес Мозер, Ноа Бендикс Балгли, Джеймс Данхэм, Атар Арад, Антон Нил, Хосе Франч Паллистер, Джейн Кобб и Роберт Сильверман.

Бо Пэн преподает в UBC и имеет степень бакалавра виолончельного исполнения в Университете Северного Техаса, степень магистра музыки в Музыкальной школе Истмана, а также диплом по исполнительскому мастерству в Университете Индианы, где он с отличием изучал виолончелиста Януса Старкера.

Пэн дважды выигрывал конкурсы аккордов Национальной ассоциации музыкальных педагогов, а также выигрывал третье место на международном конкурсе камерной музыки, проводимом чешским радио под названием Spring of Prague.

Японская пианистка Чихару Инума является одним из основателей Ridge Trio, камерного ансамбля Bloomington и Duo Gillham-Iinuma, в течение многих лет она была пианисткой в ​​студии Джозефа Гингольда, Януса Старкера, Франко Джолли, Нелли Школьниковой, Цуеши Цуцуми, Мириам Фрид и Ювала. Струна Академии Ярона и Джеймса I Кэмпбелл в школе Джейкобса в Университете Индианы.

В течение своей жизни работы авторов представляют борьбу личности с внешними силами — временем, угнетением, войной и судьбой. Концерт завершается чудесной колыбельной для Анданте из фортепианного трио Франца Шуберта си-бемоль мажор.

Бетховен 251 состоится в 15:00 в воскресенье, 14 ноября.

Билеты 29,50 $.

Для получения дополнительной информации перейдите на theactmapleridge.org.