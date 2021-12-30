«День рождения нашей мечты» превратился в кошмар, поскольку в Бразилии разрушаются дома.

Итампе, Бразилия (Рейтер) — 37-летняя Джулиана Рейс из изолированного бразильского городка Итампе наконец воссоединилась на Рождество со своими родителями после нескольких месяцев разлуки из-за пандемии.

«Мы действительно надеялись, что это будет то Рождество, о котором мы мечтали», — сказала она Рейтер во вторник.

Их воссоединение вскоре превратилось в кошмар, однако, как трагический потоп. Разорви эту часть штата Баия На северо-востоке Бразилии.

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Поздно 25 декабря. плотина рухнула Примерно в 27 км (17 милях) от нее, что превращает близлежащую реку Вируга в сильный поток. Читать далее

Риз и ее родители выжили, только выплыв из ее дома, наполненного водой.

«Когда наступила полночь, произошла катастрофа», — в ужасе вспоминает Кристмас, пока она перемещается по руинам своего разрушенного дома.

«Я просто хотел, чтобы все выжили».

37-летняя Джулиана Рейс стоит возле руин своего пострадавшего от наводнения дома в Итампе, штат Баия, Бразилия, 28 декабря 2021 года. REUTERS / Amanda Perubelli Читать далее

Ее дом был одним из 5000 разрушенных домов в этом штате с населением 15 миллионов человек. В результате наводнения было перемещено около 50 000 человек и погибло не менее 20 человек.

Штат Баия уже несколько недель страдает от наводнений после рекордных дождей, выпавших после сильной засухи, длившейся несколько месяцев. Ситуация значительно ухудшилась в последние дни, и в некоторых районах ожидается больше дождей.

Руи Коста, губернатор штата Баия, описал наводнения как ‘худшая катастрофа’ По его словам, в истории штата значительная часть государства, казалось, подвергалась «бомбардировке».

Федеральное правительство во вторник Выпущено 200 миллионов риалов (35,5 миллиона долларов) в фонды помощи при стихийных бедствиях и другие средства находятся на подходе, сказал он.

По данным мэрии, только в Итамбе, городе с населением около 22 000 человек, на сегодняшний день обрушено 60 домов.

81-летняя Витория Роча, жительница Итамбе, дом которой был разрушен, сказала, что трудно поверить в то, что она пережила, в реальность.

«Я не могу принять это. Я не могу, потому что мне все это кажется ложью. Мой дом полностью разрушен, все мои вещи разрушены», — сказала она, плача.

«Вот и все для меня», — сказала она, указывая на то, что осталось от ее дома. «Потому что единственное, что у меня есть, это мой дом, и все кончено».

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(Репортаж Леонардо Пинассато) Дополнительный репортаж Патрисии Вилас Боа в Сан-Паулу. Написано Грэмом Слэттери. Редакция Сандры Малер

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