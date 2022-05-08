«День» — «Русская кукла» пытается забыть свое прошлое во втором сезоне

Если первый сезон «Русской матрешки» — это личный «День сурка» героини Нади Вольвоковой, то второй сезон — «Назад в будущее».

Спустя более трех лет после того, как трек Гарри Нельсона «Gotta Get Up» навсегда врезался в вашу память, поскольку он проигрывался снова и снова в течение первого сезона, черная комедия вернулась на Netflix во второй раз. На этот раз, вместо того, чтобы поглотить смерть, Надя вышла за пределы своей истории.

«В первом сезоне речь идет о том, как перестать умирать. Во втором сезоне речь идет о том, как перестать жить», — сказала Наташа Лионн, которая играет Надю и становится режиссером шоу.

«Это обоюдоострая монета смерти. Второй сезон посвящен природе времени в настоящем».

Перемещаясь между 80-ми и настоящим, используя станцию ​​метро Astor Place, которая таинственным образом превратилась во временной портал, Надя гонится за своим хвостом.

Иногда вы пытаетесь выяснить его историю, иногда вы пытаетесь изменить ее. Однако в настоящем она прячется от своего будущего, поскольку кашель ее суррогатной матери Рути (Элизабет Эшли) с каждым днем ​​становится все хуже.

«Когда исполняется 40 лет, для многих из нас, родителей или родительских фигур, ответственность смещается, и мы начинаем становиться опекунами. Многие из нас не готовы к этому с интимной точки зрения», — сказал Леон.

Изменения придут независимо от того, сядем ли мы в автобус по своей воле или нас будут тащить с пинками и криками. Ей придется появиться и столкнуться с этими вещами в своей нынешней жизни, думает ли она, что готова или нет. Это просто процесс роста во многих отношениях».

Каким-то образом, по словам 41-летней уроженки Нью-Йорка, Надя хорошо подходит для деконструкции собственной реальности. Как разработчик видеоигр, она привыкла манипулировать неизвестными мирами по своему вкусу. Она видит явный выигрыш: последняя монета Крюгерранд ее семьи (золотая монета из Южной Африки), которую она носит на шее на цепочке. Это ее наследство. Это то, что она заработала за то, что терпела свою мать (Хлоя Севиньи) все эти годы. Это то, что изменит ее жизнь.

Но видеоигры не так просты, а реальность сложнее. Надя просто не может прыгнуть по шкале времени и исправить прошлое.

Как и в прошлом сезоне, ее парень Алан (Чарли Барнетт) также сталкивается со своим прошлым, снова на параллельном, но отличном пути к путешествию Нади. В нем больше говорится о его образовательном опыте, но это все же две разные стороны одной медали.

Вот о чем, в конечном счете, «Русская кукла»: о том, что случается, когда случается жизнь.

По сути, речь идет о течении времени.

«Мне нравится становиться старше. Я знаю, что не должен любить это как женщина, но я категорически против этого. Я думаю, что здесь, по ту сторону, здорово», — сказал Леон.

«Во многих смыслах я всегда думаю об эксцентричной маленькой девочке и хочу, чтобы она чувствовала себя менее одинокой, но я также хочу, чтобы она знала, что мы переходим на другую сторону. Даже когда у нас есть интенсивная личная история, нам разрешено стать независимыми людьми и в какой-то степени радикально принять собственный опыт, и они не находятся в состоянии постоянного самоосуждения и самокритики».