Департамент прав Sawa добавляет новые российские развлекательные каналы в Объединенных Арабских Эмиратах

Компания по управлению лицензированием контента в ОАЭ, Sawa Rights Management (SRM), добавляет восемь новых эксклюзивных российских развлекательных телеканалов к своему обширному портфолио, включающему более 20 российских каналов, которые теперь доступны для гостиничного и гостиничного сектора в регионе.

Включает новый набор каналов TNT, TNT4 и Friday! , ТВ3, 8ТВ и UA | ТВ, Детский мир и Любимое кино. Русскоязычная аудитория, от комедий, реалити-шоу, шоу талантов, сериалов и художественных фильмов до ток-шоу, комедий и мультфильмов, готовится насладиться захватывающим спектром программ, которые теперь доступны по этим каналам.

«Мы рады расширять наш ассортимент российских телеканалов в регионе. Русскоязычное сообщество в регионе насчитывает более полутора миллионов жителей и туристов, и с каждым годом растет. Новые договоренности у нас только signed расширяет наши предложения на русском языке, чтобы включить более 20 каналов, доступных на Etisalat и du And во всех отелях в этом районе “. Генеральный директор SRM Али Агуз объясняет.

В группу русских каналов SRM, помимо перечисленных, входят также Channel 1 Россия, Карусель, Дом Кено, Дом Кено Премиум, Веселая девочка, Катюша, Музыка Перфого и! Бухали, Tilly Café, Tiji и Frimia.

SRM является стратегическим поставщиком услуг для телевещания, платного телевидения и гостиничного бизнеса в странах Ближнего Востока и Северной Африки.