Департамент уголовных расследований штата Одиша планирует провести имитацию убийства российского депутата.

Управление уголовных расследований штата Одиша (CID) планирует провести инсценировку гибели депутата российского парламента Павла Антова.

Антов разбился насмерть с третьего этажа гостиницы в городе Раягада 24 декабря, а еще один россиянин Владимир Беданов был найден мертвым в своем гостиничном номере 22 декабря.

Тем временем отделение морской полиции Парадипа при администрации района Джагатсингхпур в среду провело вскрытие российского инженера Милякова Сергея (51 год), который был найден мертвым внутри грузового судна, пришвартованного в море недалеко от порта Парадип.

«Проведено вскрытие, внутренности собраны и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. «Тело будет передано соответствующему агентству в соответствии с протоколом», — сказал Куджанг тахсилдар Притипарна Мишра, присутствовавший в качестве судьи во время вскрытия.

Однако один из врачей, участвовавших в вскрытии, утверждал, что на левой стороне лба Сергея был след от ушиба. «Это могло быть связано с падением. Подробности можно узнать из заключения судебно-медицинской экспертизы», — пояснил врач, добавив, что след травмы на лбу не обязательно указывает на нечестную игру.

Другой чиновник сообщил, что по делу о смерти Раягады отдел уголовного розыска продолжил допрос сотрудников отеля, а изъятые вещи будут отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

«Поскольку нет никаких доказательств или доказательств, указывающих на нечестную игру в смерти близнецов, следственное агентство рассматривает возможность воссоздания обстоятельств, которые привели к смерти Антоффа», — сказал чиновник, добавив, что CID специально планирует провести имитацию падения. с крыши здания в аналогичных условиях.

Ссылаясь на план агентства, чиновник сказал, что будет изготовлен корпус, вес и длина которого аналогичны Антонову.

Эксперты попытаются установить характер аварии и признаки травм на теле Антоффа, а также проверить отчет о вскрытии.

«Ожидается, что это упражнение поможет следственной группе прийти к определенному выводу», — сказал чиновник.

В отчете о вскрытии Антоффа четко указано: разрыв левого легкого, печени и селезенки, что привело к кровотечению, шоку и смерти.

Антофф упал с третьего этажа отеля и ударился о землю с левой стороны. Образцы внутренностей не были сохранены местной полицией, проводившей вскрытие, для будущего расследования. CID забрал некоторые останки тела Антоффа из крематория.

За две недели в Одише при различных обстоятельствах скончались не менее трех граждан России.

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