Депутаты предлагают выставить российские активы на аукцион, а деньги перевести в Украину

Российские активы, замороженные в Евросоюзе, которые Украина может использовать, должны быть переданы стране-блокатору, а остальные должны быть проданы на аукционах, а вырученные средства переведены в украинский бюджет.

Это согласно РатушаОб этом сообщает Укринформ.

«Мы должны быть очень откровенны, рассматривая войну России против Украины как международное преступление, кто бы ни участвовал в принятии решений для войны и до сих пор их принимает, и кто бы ни поддерживал (войну) с информационной, финансовой или даже моральной ответственностью. «И речь идет не только о политической ответственности или моральной ответственности. Санкции и маргинализация — речь идет о финансовой ответственности. А финансовая ответственность юридически означает, что граждане России и государственные чиновники должны платить, и платить своим богатством», — заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Остравишюс. сказал в комментарии Гилдхоллу, что ущерб от преступлений, совершенных их руководством, они окупят инвестициями, которые они уже сделали в западных странах.

«Те российские активы, замороженные в Европе, должны быть очень хорошо просчитаны и уже взяты под контроль каждой страны, на территории которой находится этот актив, я думаю, они должны быть выставлены на аукцион и проданы тем, кто заинтересован в рынке. Так что есть некоторые физические активы, которые могут быть использованы украинской стороной более эффективно. Затем они должны быть переданы непосредственно в Украину. Остальное должно быть продано с аукциона в той или иной стране».

Между тем, депутат Европарламента, член Германского христианско-демократического союза Михаэль невежественныйОн заявил, что российские государственные активы, конфискованные в Евросоюзе, должны быть переданы Украине в рамках компенсации и финансирования реконструкции. Активы незаконного происхождения, принадлежащие российским олигархам, также должны быть переданы Украине, так как в РФ они в основном являются государственными активами.

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Да, многие страны уже заморозили российские активы, но даже там, где они были заморожены, остается очень широкий простор для действий. Более того, я надеюсь, что мы найдем правовые основания для их возвращения в Украину для восстановления. Есть два вида активов, государственные, и тут я думаю проблем не будет — что бы ни принадлежало государству и российским госкомпаниям, все эти деньги должны быть переданы на выплату компенсации Украине за ущерб, уничтожение и преступления, совершенные Российской Федерацией».

Второй вид активов — это активы олигархов. Здесь я предлагаю аналогичный подход к тому, как они работают с итальянской мафией — пусть доказывают происхождение этих денег, легальные они или украденные у российских налогоплательщиков. Это также должно быть доказано российским государством — должна быть применена какая-то обратимая процедура подтверждения концепции. А если это незаконные деньги, а значит, они тоже собственность российского государства, то в этом случае, я надеюсь, они тоже будут конфискованы. «Юристы должны заниматься этим вопросом, чтобы не тратить месяцы попусту», — сказал Гелер.

Ранее член комитета по иностранным делам швейцарского парламента Николас Вальдер, комментируя юридический аспект перевода конфискованных активов из России в Украину, заявил, что российские средства, конфискованные у преступников или физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, находящиеся в Швейцария. Банками, как и в других западных странах, должна пользоваться Украина.