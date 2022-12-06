Депутаты регионов призвали Путина издать указ о прекращении мобилизации

(Рейтер) — Представители оппозиции из пяти региональных советов России призвали президента Владимира Путина издать указ о прекращении частичной военной мобилизации, которую он объявил в сентябре, чтобы поддержать вторжение Москвы в Украину.

Министерство обороны объявило об окончании призыва 300 000 резервистов 31 октября, после нескольких недель хаоса, в течение которых сотни тысяч россиян бежали из страны и появились многочисленные сообщения о наборе не тех людей. Кремль тогда заявил, что никакого официального указа о демобилизации не требуется.

Отсутствие такого указа означает, что те, кто уже призван в армию, не могут уйти из вооруженных сил, сказала Эмилия Слабунова, член Совета оппозиции в Карелии на севере России.

Она рассказала, что командиры отказались их демобилизовать, а обжалование таких отказов в суде ни к чему не привело. Суды были на стороне лидеров, ссылаясь на то, что сентябрьский указ Путина о мобилизации все еще имел юридическую силу.

Военные юристы подтвердили Рейтер, что это произошло как минимум в двух судебных делах — одном под Москвой и другом в Чите в Сибири.

«Мы, как советники, представляем наших избирателей, и те обращения, которые мы направляем, являются результатом многочисленных обращений граждан», — сказала Слабунова.

Аналогичные обращения Reuters получили от оппозиционных депутатов Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской и Великого Новгородской областей. Все они являются членами оппозиционной либеральной партии «Яблоко».

полный опасностей

На вопрос, известно ли Кремлю об инициативе депутатов облсоветов, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил во вторник, что он «уже все разъяснил» по вопросу мобилизации, так что ничего нового по этому вопросу сказать нельзя.

Избранные должностные лица редко и рискованно публично бросают вызов Кремлю по поводу ведения войны в Украине. После вторжения 24 февраля Россия приняла законы, предусматривающие длительные сроки тюремного заключения за «клевету» на вооруженные силы или распространение «ложных новостей» о них.

История продолжается

В заявлениях советов говорится, что отсутствие указа об окончании мобилизации «создает правовую неопределенность» и позволяет «граждан продолжать призывать в армию» и «позволяет военным командирам отказывать гражданам в увольнении со службы».

«Мне известны случаи, когда наши военкоматы сегодня уже выписывают повестки в январе и феврале», — заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, также подписавший обращение к президенту России.

Причина этого, по его словам, в том, что «юридическая лазейка», созданная отсутствием указа, «открывает возможности для правового хаоса».

Агентство Reuters не смогло подтвердить случаи, на которые он ссылался.

Вишневский заявил, что он и его коллеги в других регионах не боятся репрессий.

«Мы единственная политическая сила в стране, которая открыто выступает против Путина», — сказал он. «Мы пытаемся что-то сделать, так что надежда еще есть».

(Отчетность агентства Reuters; редакция Марка Тревельяна)