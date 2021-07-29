Москва, 28 июля. Президент США Джо Байден намерен и дальше использовать антироссийскую риторику, имея в виду внутреннюю аудиторию, но его высказывания о России противоречат действительности и не могут оказать положительного влияния на российско-американские отношения. Такое мнение в среду в Telegram высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Судя по всему, нынешний президент США намерен и дальше разыгрывать антироссийскую карту с учетом внутренней аудитории. Причины понятны: продолжающаяся поляризация и рост социальной напряженности в обществе, а также проблемы в США. Экономика не лучшая основа для повышения доверия избирателей “. Кроме того, он отметил, что «Вашингтон не откажется от инструментов незаконных санкций, чтобы обеспечить свои конкурентные преимущества на мировых рынках», и для этого «необходимо придумывать все новые и новые мифические оправдания».

Законодатель также предположил, что «Байден, говоря, что экономика России зависит исключительно от ядерного оружия и нефти, глубоко ошибается, как и его предшественник». [Barack] Тогда Обама или пытается сместить акцент и снизить степень критики противников сделки с [German Chancellor Angela] Меркель о «Северном потоке 2». «И то, и другое, безусловно, не поможет российско-американским отношениям, особенно в свете других его заявлений о предполагаемом вмешательстве Москвы в предстоящие промежуточные выборы в США», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы также заявил, что санкции, применяемые Соединенными Штатами, «не достигают своей цели» и что Россия развивается, несмотря на попытки сдерживания со стороны коллективного Запада ». Среди достижений последних лет это было названо развитием вакцина против вируса короны, выдаче которой США также выступают, увеличение экспорта из России стали, алюминия, зерна, труб, энергии, аэрокосмической техники и т. д. «Мне кажется, что заявления Байдена – устаревшая пропаганда времен холодной войны. эпохи “, – добавил он.

Что до вмешательства? [the US election]Пожалуйста, предоставьте доказательства. В остальном это еще одна история из набора «Высокая вероятность».

Выступая во вторник в штаб-квартире Управления директора национальной разведки (ODNI), Байден напомнил о женевском саммите с Путиным и заявил, что у его российского коллеги «настоящая проблема». По словам американского лидера, экономика России зависит исключительно от ядерного оружия и нефтяных ресурсов. Байден также подтвердил, что Россия уже пыталась вмешаться в предстоящие в 2022 году промежуточные выборы в США.