Находящийся под санкциями украинский политик, о котором власти США заявили, что он Отношения с российскими спецслужбами В среду ему были предъявлены новые уголовные обвинения в связи с предполагаемой покупкой двух квартир в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Федеральная прокуратура в Бруклине и Целевая группа Министерства юстиции по клептозахвату выдвинули обвинения против Андрея Деркача, депутата украинского парламента, которого Соединенные Штаты назвали российским агентом и который якобы пытался повлиять на президентские выборы 2020 года, встречаясь с дезинформацией и распространяя ее. от Джо Байдена до Руди Джулиани.

Деркачу было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и четырех пунктах обвинения в отмывании денег. Деркач якобы купил два объекта недвижимости в Калифорнии в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.

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«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, продемонстрировало, что он готов, готов и способен использовать банковскую систему в своих незаконных целях. Соединенные Штаты не будут безопасным убежищем для преступники», — заявил генеральный прокурор США Брайон Пейс в заявлении, объявляющем обвинения, — сказал генеральный прокурор США Брайон Пейс в заявлении, объявляющем обвинения, — «Олигархи или находящиеся под санкциями организации могут скрывать свои нечестно полученные доходы или влиять на наши выборы».

ФОТО: На этом снимке от 9 октября 2019 года депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач принимает участие в пресс-конференции в Киеве, Украина. (Глеб Гаранич/Reuters, файл)

Деркач, который остается на свободе, был наказан за предполагаемые попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году от имени российских спецслужб, в то время как прокуратура заявила, что он одновременно участвовал в сговоре, чтобы обманным путем нажиться на комфортной жизни в США.

«Попытка пользоваться безопасностью, безопасностью и свободами открытого общества и тайная работа по подрыву этого самого общества — это лицемерие, которое пронизывает каждое обвинение в санкциях, которое объявляет оперативная группа. Это особенно вопиющее лицемерие в случае с Андреем. Деркач — наказан за свои попытки подорвать американскую демократию, стремясь при этом подкупить ее, чтобы воспользоваться ее защитой», — сказал Эндрю С. Адамс, директор KleptoCapture.

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Согласно жалобе, Деркач, член пророссийской политической партии, якобы планировал приобрести и содержать два роскошных кондоминиума в Беверли-Хиллз, скрывая свою заинтересованность в сделках с финансовыми учреждениями США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы, если его признают виновным.

Чиновники Минфина ранее заявляли, что Деркач контролирует два веб-сайта, которые способствовали распространению дезинформации об американских чиновниках.

Джулиани отправился в Украину в 2019 году с ведущей новостей OAN Шанель Рион, где они оба были встретил Деркача Опросить его и взять у него документы. Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследовала деятельность Джулиани в Украине, но ранее в этом году решила не возбуждать уголовное дело.

Депутат подвергся санкциям, так как российскому агенту предъявлены новые обвинения в предполагаемой покупке квартир в Беверли-Хиллз. появилось в оригинале abcnews.go.com