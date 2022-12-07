Находящийся под санкциями украинский политик, о котором власти США заявили, что он Отношения с российскими спецслужбами В среду ему были предъявлены новые уголовные обвинения в связи с предполагаемой покупкой двух квартир в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.
Федеральная прокуратура в Бруклине и Целевая группа Министерства юстиции по клептозахвату выдвинули обвинения против Андрея Деркача, депутата украинского парламента, которого Соединенные Штаты назвали российским агентом и который якобы пытался повлиять на президентские выборы 2020 года, встречаясь с дезинформацией и распространяя ее. от Джо Байдена до Руди Джулиани.
Деркачу было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, сговоре с целью банковского мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и четырех пунктах обвинения в отмывании денег. Деркач якобы купил два объекта недвижимости в Калифорнии в нарушение новых санкций США, введенных ранее в этом году, и скрывал свою заинтересованность в сделках.
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«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку отравить нашу демократию, продемонстрировало, что он готов, готов и способен использовать банковскую систему в своих незаконных целях. Соединенные Штаты не будут безопасным убежищем для преступники», — заявил генеральный прокурор США Брайон Пейс в заявлении, объявляющем обвинения, — сказал генеральный прокурор США Брайон Пейс в заявлении, объявляющем обвинения, — «Олигархи или находящиеся под санкциями организации могут скрывать свои нечестно полученные доходы или влиять на наши выборы».
Деркач, который остается на свободе, был наказан за предполагаемые попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году от имени российских спецслужб, в то время как прокуратура заявила, что он одновременно участвовал в сговоре, чтобы обманным путем нажиться на комфортной жизни в США.
«Попытка пользоваться безопасностью, безопасностью и свободами открытого общества и тайная работа по подрыву этого самого общества — это лицемерие, которое пронизывает каждое обвинение в санкциях, которое объявляет оперативная группа. Это особенно вопиющее лицемерие в случае с Андреем. Деркач — наказан за свои попытки подорвать американскую демократию, стремясь при этом подкупить ее, чтобы воспользоваться ее защитой», — сказал Эндрю С. Адамс, директор KleptoCapture.
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Согласно жалобе, Деркач, член пророссийской политической партии, якобы планировал приобрести и содержать два роскошных кондоминиума в Беверли-Хиллз, скрывая свою заинтересованность в сделках с финансовыми учреждениями США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы, если его признают виновным.
Чиновники Минфина ранее заявляли, что Деркач контролирует два веб-сайта, которые способствовали распространению дезинформации об американских чиновниках.
Джулиани отправился в Украину в 2019 году с ведущей новостей OAN Шанель Рион, где они оба были встретил Деркача Опросить его и взять у него документы. Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследовала деятельность Джулиани в Украине, но ранее в этом году решила не возбуждать уголовное дело.
Депутат подвергся санкциям, так как российскому агенту предъявлены новые обвинения в предполагаемой покупке квартир в Беверли-Хиллз. появилось в оригинале abcnews.go.com
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