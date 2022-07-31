держатели по выбору | Новости спорта, Индиан Экспресс

За месяц до того, что считалось шахматным матчем века — матча за звание чемпиона мира между Бобби Фишером и Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году — тогдашний Советский Дом Культуры обратился к Мануэлю Аарону, тогда единственному международному гуру страны, с предложением начать игру. шахматный клуб. У Аарона не было других идей. За короткое время, за две недели до того, как Спасский признал поражение Фишеру по телефону, изменив динамику шахмат в мире, Мадрас открыл свой первый официальный шахматный клуб в библиотеке Советского центра.

Если победа Фишера привела к шахматному буму в Соединенных Штатах, которые до сих пор были шахматной глубинкой, он посеял семена шахматной революции и в Мадрасе, проложив путь к тому, чтобы он превратился в шахматный рассадник в стране.

Аарон, которому сейчас 86 лет, рассказывает, как холодная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами началась на шахматной доске и достигла тогдашней столицы штата Тамил Наду. «Матч был настолько многослойным, что о нем заговорили даже те, кто не следил за шахматами. За матчем следили с большим интересом, хотя в те дни не было телетрансляций и прямых трансляций. Мы ждали какой-то информации от официальных лиц на культурный центр.

Шахматный клуб назван в честь легендарного советского игрока Михаила Таля, фаворита Аарона, с которым ему предстояло сыграть в матче шахматной олимпиады. Аарон говорит, что центр предоставил ему всю инфраструктуру — шахматные блоки, шахматные доски, книги и журналы, такие как «Вестник Шахматного», «Шахматы в СССР», 64.

Аарон переводил их на английский язык, изучив русский язык в центре, чтобы иметь доступ к советским журналам и делать их доступными для других шахматистов. Западные гравюры стоили дорого, а русские — бесплатно. Я думаю, следующему поколению будет полезно иметь доступ к шахматной литературе», — говорит он.

Автомобили проезжают по мосту Напиер, нарисованному в черно-белую клетку, перед 44-й Международной шахматной олимпиадой в Мамаллапураме недалеко от Ченнаи, 16 июля 2022 года. (PTI)

Из-за большой платы за обслуживание в размере 4 рупий в год в клубе вскоре стало так много рангов, что на территории пришлось построить небольшой отдельный комплекс. Серьезные, полусерьезные и рекреационные игроки проводили здесь часы, погрузившись в напряженную игру.

Тем временем Аарон ищет молодого игрока, который поможет ему стать чемпионом мира. «Я говорил своим друзьям, что если бы у меня были подходящие возможности, я мог бы произвести первого чемпиона мира в стране за 15 лет. В каждом молодом игроке, приходящем в клуб, я искал эту искру», — говорит он.

Через три года пришел пятилетний мальчик с большими круглыми глазами и зачесанными на висках волосами. Это был Вишванатан Ананд, и Арун почти сразу его заметил. «В нем было что-то особенное, вы знали, что у него особый талант», — говорит он.

Через год или два Ананд переехал на Филиппины, где работал его отец. К тому времени, когда он вернулся в клуб два года спустя, у него была более быстрая игра и он развивался с возрастом. «У него был масштабный блицкриг, и я вообще не помню, чтобы он проигрывал. Забавное правило заключалось в том, что тот, кто проиграл, должен был встать со стула. Ананд никогда не вставал», — говорит Арун.

Периодически в клубе выступают мастера мирового уровня, такие как Юрий Авербах, Владимир Багиров и Евгений Бибчук, играющие в симуляторы. Это помогло развить таких шахматистов, как Ананд.

Настоящая передача мантии наступила, когда 14-летний Ананд победил Аарона в классическом матче в 1983 году. Четыре года спустя он стал первым крупным лидером страны. Уникальный момент изменил историю индийских шахмат.

Через несколько лет, после распада Советского Союза в 1991 году, шахматный клуб «Таль» был закрыт, так как нынешний Российский культурный центр стал требовать огромную арендную плату.

На шахматной доске выгравированы лица видных деятелей DMK, от основателя правящей партии CN Анны Дурай до CM M Karunanidhi, а теперь и Сталина до нового Удхаяниди Марана. (Экспресс фото)

Но к тому времени в городе уже процветала шахматная культура, появлялись новые клубы, государственная федерация проводила больше турниров, а в городе был номинальный лидер Ананд. «Он вдохновил наше поколение играть в шахматы. Мы все были его поклонниками, следили за каждой его партией, анализировали каждый его ход», — вспоминает Р.Б. Рамеш, один из 23 гроссмейстеров, которые должны были создать Тамил Наду после Ананда.

В течение следующих двух десятилетий Ананд стал чемпионом мира (в 2000 г.), номером один в мире (2007 г.), вернул себе утраченную корону (2007 г.) и трижды упорно защищал ее, прежде чем его вытеснил Магнус Карлсен. «Все в нем вдохновляет, особенно то, как он направляет малышей, заботится о них и играет с ними», — говорит Рамеш.

Среди игроков, которым предстоит взять на себя наследие шахматного прогресса в Ченнаи, есть Д. Гукеш и Р. Праггнанандаа, обоим всего по 16 лет, оба гроссмейстеры, самые быстрые и вторые по скорости индийцы, выполнившие стандарты гроссмейстера.

Можно примерно проследить генеалогическое древо — Арун наверху, Ананд на следующем, оба по отдельности, до того, как раскинулись ветви, с К. Сасикараном и Р. Б. Рамешем, за которыми следуют Б. Адхибан и С. П. Сетураман, затем Гукеш и Праггнанандаа.

А корни лежат здесь, в бывшей библиотеке Советского культурного центра, родившейся в разгар холодной войны, на фоне прокси-войны на шахматной доске, которая происходила в Рейкьявике, Исландия, в течение примерно двух месяцев. .