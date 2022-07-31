держатели по выбору | Новости спорта, Индиан Экспресс

За месяц до того, что считалось шахматным матчем века — матча за звание чемпиона мира между Бобби Фишером и Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году — тогдашний Советский Дом Культуры обратился к Мануэлю Аарону, тогда единственному международному гуру страны, с предложением начать игру. шахматный клуб. У Аарона не было других идей. За короткое время, за две недели до того, как Спасский признал поражение Фишеру по телефону, изменив динамику шахмат в мире, Мадрас открыл свой первый официальный шахматный клуб в библиотеке Советского центра.
Если победа Фишера привела к шахматному буму в Соединенных Штатах, которые до сих пор были шахматной глубинкой, он посеял семена шахматной революции и в Мадрасе, проложив путь к тому, чтобы он превратился в шахматный рассадник в стране.
Аарон, которому сейчас 86 лет, рассказывает, как холодная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами началась на шахматной доске и достигла тогдашней столицы штата Тамил Наду. «Матч был настолько многослойным, что о нем заговорили даже те, кто не следил за шахматами. За матчем следили с большим интересом, хотя в те дни не было телетрансляций и прямых трансляций. Мы ждали какой-то информации от официальных лиц на культурный центр.
Шахматный клуб назван в честь легендарного советского игрока Михаила Таля, фаворита Аарона, с которым ему предстояло сыграть в матче шахматной олимпиады. Аарон говорит, что центр предоставил ему всю инфраструктуру — шахматные блоки, шахматные доски, книги и журналы, такие как «Вестник Шахматного», «Шахматы в СССР», 64.
Аарон переводил их на английский язык, изучив русский язык в центре, чтобы иметь доступ к советским журналам и делать их доступными для других шахматистов. Западные гравюры стоили дорого, а русские — бесплатно. Я думаю, следующему поколению будет полезно иметь доступ к шахматной литературе», — говорит он.
Из-за большой платы за обслуживание в размере 4 рупий в год в клубе вскоре стало так много рангов, что на территории пришлось построить небольшой отдельный комплекс. Серьезные, полусерьезные и рекреационные игроки проводили здесь часы, погрузившись в напряженную игру.
Тем временем Аарон ищет молодого игрока, который поможет ему стать чемпионом мира. «Я говорил своим друзьям, что если бы у меня были подходящие возможности, я мог бы произвести первого чемпиона мира в стране за 15 лет. В каждом молодом игроке, приходящем в клуб, я искал эту искру», — говорит он.
Через три года пришел пятилетний мальчик с большими круглыми глазами и зачесанными на висках волосами. Это был Вишванатан Ананд, и Арун почти сразу его заметил. «В нем было что-то особенное, вы знали, что у него особый талант», — говорит он.
Через год или два Ананд переехал на Филиппины, где работал его отец. К тому времени, когда он вернулся в клуб два года спустя, у него была более быстрая игра и он развивался с возрастом. «У него был масштабный блицкриг, и я вообще не помню, чтобы он проигрывал. Забавное правило заключалось в том, что тот, кто проиграл, должен был встать со стула. Ананд никогда не вставал», — говорит Арун.
Периодически в клубе выступают мастера мирового уровня, такие как Юрий Авербах, Владимир Багиров и Евгений Бибчук, играющие в симуляторы. Это помогло развить таких шахматистов, как Ананд.
Настоящая передача мантии наступила, когда 14-летний Ананд победил Аарона в классическом матче в 1983 году. Четыре года спустя он стал первым крупным лидером страны. Уникальный момент изменил историю индийских шахмат.
Через несколько лет, после распада Советского Союза в 1991 году, шахматный клуб «Таль» был закрыт, так как нынешний Российский культурный центр стал требовать огромную арендную плату.
Но к тому времени в городе уже процветала шахматная культура, появлялись новые клубы, государственная федерация проводила больше турниров, а в городе был номинальный лидер Ананд. «Он вдохновил наше поколение играть в шахматы. Мы все были его поклонниками, следили за каждой его партией, анализировали каждый его ход», — вспоминает Р.Б. Рамеш, один из 23 гроссмейстеров, которые должны были создать Тамил Наду после Ананда.
В течение следующих двух десятилетий Ананд стал чемпионом мира (в 2000 г.), номером один в мире (2007 г.), вернул себе утраченную корону (2007 г.) и трижды упорно защищал ее, прежде чем его вытеснил Магнус Карлсен. «Все в нем вдохновляет, особенно то, как он направляет малышей, заботится о них и играет с ними», — говорит Рамеш.
Среди игроков, которым предстоит взять на себя наследие шахматного прогресса в Ченнаи, есть Д. Гукеш и Р. Праггнанандаа, обоим всего по 16 лет, оба гроссмейстеры, самые быстрые и вторые по скорости индийцы, выполнившие стандарты гроссмейстера.
Можно примерно проследить генеалогическое древо — Арун наверху, Ананд на следующем, оба по отдельности, до того, как раскинулись ветви, с К. Сасикараном и Р. Б. Рамешем, за которыми следуют Б. Адхибан и С. П. Сетураман, затем Гукеш и Праггнанандаа.
А корни лежат здесь, в бывшей библиотеке Советского культурного центра, родившейся в разгар холодной войны, на фоне прокси-войны на шахматной доске, которая происходила в Рейкьявике, Исландия, в течение примерно двух месяцев. .
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