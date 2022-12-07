Дерзкий президент Украины снова нанес беспилотные удары по России

Киев, Украина (AP) — Беспилотники бомбили границу России с Украиной во вторник, на второй день атак, что выявило уязвимость некоторых из наиболее важных военных объектов Москвы, говорят эксперты.

Украинские официальные лица официально не подтвердили, что удары беспилотников наносились на территории России, и сохраняют двусмысленность в отношении предыдущих громких атак.

Но британское министерство обороны заявило, что атаки на российские базы в более чем 500 километрах (300 миль) от границы с Украиной, вероятно, будут рассматриваться Россией как «одни из самых значительных стратегических неудач защиты сил с момента ее вторжения в Украину».

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти «примут необходимые меры» для усиления охраны ключевых объектов. Российские блоггеры, которые обычно поддерживают контакты с официальными лицами в вооруженных силах своей страны, критикуют отсутствие защитных мер.

Губернатор области заявил во вторник, что в аэропорту Курской области на юге России на границе с Украиной вспыхнул пожар после того, как в объект попал беспилотник. Независимые российские СМИ сообщили, что во время второго инцидента беспилотники нацелились на промышленный объект в 80 километрах (50 миль) от границы с Украиной, но не смогли добраться до склада горючего на месте.

«После этих загадочных взрывов у них будет меньше авиационной техники», — сказал пресс-секретарь Командования ВВС ВСУ Юрий Игнат. Это, несомненно, отличная новость, потому что, если один или два самолета выйдут из строя, некоторые другие самолеты могут так или иначе выйти из строя в будущем. Это снижает их возможности. «

Москва обвинила Киев в беспрецедентных атаках на две авиабазы ​​в глубине России накануне. Атаки на базу Энгельс в Саратовской области на Волге и базу Дягилев в Рязанской области на западе России были одними из самых смелых атак внутри России во время войны.

После этого российские войска нанесли еще одну волну ракетных ударов по территории Украины, поразив дома и здания и убив мирных жителей, усугубив ущерб, нанесенный электроснабжению и другой инфраструктуре за несколько недель ракетных обстрелов.

Почти половина домов в Киевской области остается без электричества, заявил во вторник областной губернатор, в то время как власти на юге Одессы, сильно пострадавшей в понедельник, заявляют, что им удалось восстановить электроснабжение больниц и некоторых жизненно важных служб.

В очередной демонстрации неповиновения президент Украины Владимир Зеленский подъехал к линии фронта в восточной части Донецкой области. По случаю Дня Вооруженных Сил Украины он пообещал вывести российские войска со всей территории Украины.

«Все видят вашу силу и ваше мастерство… Я благодарен вашим родителям. Они вырастили настоящих героев», — сказал Зеленский в видеообращении к украинским силам из города Славянска, ключевого оплота Украины на востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, заявил, что США «не поощряли и не позволяли украинцам наносить удары внутри России». Но он сказал, что Соединенные Штаты полны решимости — наряду со многими другими странами, которые поддерживают Киев, — обеспечить украинцев «оборудованием, которое им необходимо, чтобы защитить себя, защитить свою землю, защитить свою свободу».

Минобороны России обвинило в атаке беспилотники советского производства. После распада Советского Союза в 1991 году, который разделил Россию и Украину на два отдельных государства, Украина унаследовала несколько советских беспилотников Ту-141 Стриж, которые поступили на вооружение в 1970-х годах и имеют дальность полета 1000 км (более 600 миль). .

Он предназначен для выполнения разведывательных задач, но может быть оснащен боеголовкой, эффективно превращающей его в крылатую ракету. В отличие от современных дронов «Стриж» или «Стриж», БПЛА могут находиться в воздухе ограниченное количество времени и лететь прямо к выбранной цели. Их древняя технология делает беспилотники легко обнаруживаемыми современными системами противовоздушной обороны и легко сбивающими.

Российский провоенный блогер, опубликовавший в понедельник сообщение в Telegram-канале «Милинфолив», раскритиковал военное руководство России, заявив, что некомпетентность и отсутствие надлежащих укреплений на авиабазах сделали возможными удары украинских беспилотников.

Министерство обороны России заявило, что в результате обстрелов в понедельник трое российских военнослужащих погибли и четверо получили ранения, а два самолета получили незначительные повреждения.

После того как в ноябре украинские войска захватили оккупированный Россией город Херсон, ни одна из сторон не добилась существенного прогресса.

Но украинские официальные лица указали, что страна планирует проводить контратаки зимой, когда мерзлота благоприятна для перемещения тяжелой техники. Херсон все еще подвергается ракетным обстрелам со стороны России, но если украинские силы установит там жесткий контроль, это может стать плацдармом для наступления на Крым.

Прокремлевский политолог Сергей Марков заявил, что недавние удары Украины «подняли вопросы о безопасности российских военных авиабаз».

На базе в Энгельсе базируются стратегические атомные бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, принимавшие участие в ударах по Украине. В Дягилево находятся самолеты-заправщики, которые используются для дозаправки в воздухе.

Британское министерство обороны в ежедневной разведывательной сводке о войне на Украине заявило, что бомбардировщики, скорее всего, будут переброшены в другие аэропорты.

В телефонном разговоре с журналистами во вторник Песков заявил, что «путь украинского режима к продолжению подобных терактов представляет собой угрозу».

Песков подтвердил, что Россия не видит сейчас перспектив для мирных переговоров, добавив, что «Российская Федерация должна добиться поставленных целей».

Денис Пушлин, президент поддерживаемой Россией Донецкой Народной Республики, заявил, что в результате ракетных ударов Украины погибли шесть человек в удерживаемом сепаратистами городе Донецке, примерно в 100 км к югу от того места, где говорил Зеленский. Он сказал, что одним из погибших был 29-летний член парламента Корейской Народно-Демократической Республики.

Тем временем Россия продолжает усиливать нападения на территорию Украины, бомбя ночные города возле Запорожской АЭС, оставив более 9000 домов без водопровода, заявили местные украинские чиновники.

Города расположены через реку Днепр от ядерного реактора, который был захвачен русскими войсками на ранних этапах войны. Россия и Украина месяцами обвиняли друг друга в бомбардировках завода и его окрестностей.

Глава Сумской области на севере Украины, которая граничит с Россией, заявил, что Москва нанесла более 80 ракетных и тяжелых артиллерийских ударов по его территории. Губернатор Дмитрий Живецкий заявил, что в результате ударов был разрушен монастырь недалеко от приграничного города Чалигин.

Представитель ВВС Украины Игнат заявил, что способность страны сбивать приближающиеся ракеты улучшается, отметив, что в последнее время не поступало сообщений об использовании ударных беспилотников иранского производства на территории Украины.

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Мэтью Ли из Вашингтона внес свой вклад в этот отчет.

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