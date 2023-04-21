ДеСантис едет за границу, готовясь баллотироваться на долгожданных президентских выборах.

ВАШИНГТОН, 20 апреля (Рейтер) — Губернатор Флориды Рон ДеСантис, который, как ожидается, будет баллотироваться на президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, в субботу отправится в зарубежную поездку, которая посетит Японию, Южную Корею, Израиль и Великобританию.

Хотя поездка была официально описана как деловая миссия, этот тур широко рассматривается как попытка отполировать его внешнеполитические полномочия в преддверии официального объявления, которое ожидается в конце весны или в начале лета.

В марте губернатор заявил, что война на Украине является «территориальным конфликтом» и что она не имеет стратегического значения для Соединенных Штатов, и с тех пор он частично отказался от этой позиции. Комментарии вызвали критику со стороны демократов и многих республиканцев, хотя он разделяет ее примерно с половиной членов партии, а также с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом.

Министерство иностранных дел Японии заявило, что ДеСантис встретится в Японии с премьер-министром Фумио Кисида и министром иностранных дел Йосимаса Хаяси во время своего визита 24-25 апреля. Затем он должен отправиться в Сеул, где встретится с премьер-министром Хан Дук Су, а затем отправиться в Тель-Авив и Лондон, где он встретится с правительственными и деловыми лидерами.

Вернувшись домой во Флориду, есть признаки того, что он начал строить внешнеполитический аппарат. Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что его политическая операция находится в процессе привлечения Дастина Кармака, эксперта по кибербезопасности и разведке со значительным опытом внешней политики.

Ранее на этой неделе ДеСантис отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с республиканцами в Палате представителей США. Вскоре после его визита несколько представителей из Флориды поддержали Трампа в борьбе за пост губернатора. ДеСантис должен выступить на мероприятии, организованном крупным аналитическим центром Heritage Foundation в пятницу.

Дополнительные репортажи Джима Олифанта и Грэма Слэттери в Вашингтоне и Юкико Тойоды и Тима Келли в Токио

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.