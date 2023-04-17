Десятки военнопленных освобождены в связи с празднованием Православной Пасхи в Украине | Новости, спорт, вакансии

КИЕВ, Украина — Более 100 украинских военнопленных были освобождены в рамках крупного пасхального обмена с Россией, заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник, поскольку православные украинцы отмечают праздник во второй раз с тех пор, как Москва начала полномасштабную войну более чем год назад.

В то время как празднования стихли из-за угроз безопасности, а комендантский час не позволил верующим проводить свои обычные всенощные службы, украинские власти и простые люди делились посланиями надежды, связывая историю воскресения Христа со своим стремлением к украинскому миру и победе.

У десятков семей были свои причины для радости: советник президента Андрей Ермак сообщил, что 130 солдат, матросов, пограничников и других лиц, захваченных Москвой, возвращаются домой после «крупного обмена пленными на Пасху».

Ермак сообщил в воскресном сообщении в Telegram, что среди освобожденных были солдаты, сражавшиеся под Бахмутом, восточным шахтерским городом, который в течение нескольких месяцев был в центре упорного российского наступления.

«Для нас наивысшей ценностью являются жизни наших людей», — сказал Ермак, добавив, что цель Киева — вернуть всех оставшихся военнопленных.

Немедленной информации о том, сколько российских пленных было освобождено, не поступало, но пресс-служба основателя группы Вагнера, кремлевской военизированной группировки, бойцы которой занимают видное место на востоке Украины, также опубликовала в воскресенье видео, на котором запечатлены украинские военнопленные. готов к обмену.

В своей пасхальной речи в воскресенье утром президент Украины Владимир Зеленский назвал праздник «победой добра, победой правды, победой жизни» и подчеркнул то, что он назвал единством Украины перед лицом российской агрессии. .

«Вера в победу всегда нас объединяла, а сегодня особенно. В Пасху, которая испокон веков является для украинцев семейным праздником, днем ​​тепла, надежды и великого единения. Мы одна большая семья – украинцы. Главная — Украина. У нас одна большая цель», — сказал Зеленский. Победа для всех.

В центре Киева люди собрались во дворе знаменитого Златоверхого Михайловского монастыря в воскресенье утром, чтобы священник освятил пасхальные яйца и корзины с едой. Комендантский час не позволил большинству из них посетить традиционную всенощную службу несколькими часами ранее, и многие вместо этого включили прямую трансляцию.

Украинские церкви обычно переполнены в православное пасхальное воскресенье. Но в этом году обширный двор был заполнен едва наполовину, и очередь людей, ожидающих, когда священник окропит святой водой их украшенные корзины, двигалась бойко.

Война второй год подряд прерывает праздничную рутину. Главная служба безопасности Украины на этой неделе выступила с заявлением, в котором призвала жителей не оставаться в церквях по воскресеньям, чтобы избежать скопления людей и снизить риски для безопасности.

Алла Воронина, одна из тех, кто пришел в Михайловский собор с корзинами с куличами и разноцветными яйцами, сказала, что ограничения «очень сильно ударили» по моральному духу жителей.

«Она продолжает вспоминать, как все было до войны», — сказала она Associated Press. Она сказала, что она и ее семья, тем не менее, будут следовать рекомендациям по безопасности и отправятся прямо домой после получения благословения.

Другая верующая, Татьяна Волошина, сказала, что молится за украинские силы, «которые защищают нас и позволяют нам провести этот праздник». Она добавила, что пришла в монастырь «со своими личными болями и своими личными просьбами к Богу о победе, мире и жизни».

Пасху праздновали и россияне, в том числе президент Владимир Путин. Он присутствовал на полуночных службах в храме Христа Спасителя в Москве во главе с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом, который решительно поддерживал войну.

В своем заявлении Путин похвалил Кирилла за его «неустанный и самоотверженный труд, направленный на сохранение исторических, духовно-нравственных и семейных ценностей, воспитание и воспитание молодежи».

Кирилл неоднократно говорил о своей поддержке российского вторжения в Украину. В видеообращении, которое транслировалось по российскому государственному телевидению поздно вечером в субботу, перед началом пасхальной службы в Москве, Кирилл сетовал на «серьезные события, происходящие на нашей исторической российской земле» в связи с войной, вторя утверждению Кремля о том, что независимая Украина по сути воображение.

По словам украинских региональных властей, несмотря на общий православный праздник, российские бомбардировки и ракетные обстрелы продолжают сеять хаос в Украине. Официальные лица на юге и востоке страны заявили, что церкви не пощадили. Губернатор Восточной Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что российские войска, дислоцированные на Запорожской АЭС в Украине, взорвали церковь в соседнем городе, ранив двух мирных жителей.

«Русские еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого», — написал Лессак в своем посте.

Ранее в воскресенье губернатор Запорожской области сообщил, что ночью российский обстрел обстрелял православный храм в городе Комешоваха. На кадрах видно, как местные жители вытаскивают из церкви иконы, на заднем плане видна разорванная рама.

Украинские официальные лица сообщили в воскресенье утром, что по меньшей мере четыре мирных жителя были убиты и восемь ранены в субботу вечером. Национальная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что число погибших в результате нападения на город Славянск в пятницу возросло до 13 человек, а под обломками жилого дома было обнаружено еще больше тел.

По другую сторону линии фронта, на оккупированной Россией территории промышленного востока Украины, назначенный Кремлем глава Донецкой области заявил, что в результате украинского удара в одноименной столице региона погиб один мирный житель и еще шестеро получили ранения. Денис Пушлин написал в одном из своих Telegram-сообщений, что бомба попала в центр города, возле Спасо-Преображенского собора.

В воскресенье Минобороны России сообщило, что штурмовые части группы Вагнера захватили два района осажденного города Бахмут. Бахмут, бывший горнодобывающий центр, в настоящее время в значительной степени превращенный в руины, был главной целью многомесячной кампании России по измельчению на востоке Украины.

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