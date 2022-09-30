Десятки мирных жителей погибли в результате российских ракетных ударов: Киев

Десятки мирных жителей были убиты или ранены в результате того, что Киев назвал циничным российским ракетным ударом по колонне гражданских автомобилей на юге Украины в пятницу, в результате чего тела были разбросаны по земле.

Официальные лица заявили, что колонна собиралась на автомобильном рынке на окраине Запорожья, готовясь покинуть подконтрольную Киеву территорию Украины, чтобы навестить родственников и доставить грузы в оккупированный Россией регион.

Свидетель Reuters сообщил, что от удара ракеты были выбиты стекла автомобилей, а по бокам разлетелись осколки.

Одно из тел перегнулось с места водителя на пассажирское сиденье желтой машины, левая рука все еще держалась за руль.

Украинские официальные лица заявили, что в результате ракетного удара России погибли по меньшей мере 25 мирных жителей за несколько часов до того, как Россия планирует объявить об аннексии четырех областей Украины. https://t.co/8nKsj5GB91 — Джаред Малсин (@jmalsin) 30 сентября 2022 г.

«Враг бушует и требует мести за нашу стойкость и свои неудачи. Президент Владимир Зеленский написал в мессенджере Telegram: «Он по иронии судьбы уничтожает мирных украинцев, потому что давно потерял все человеческое».

«Кровожадная сволочь! Вы обязательно ответите. За каждую потерянную украинскую жизнь! «

Александр Старух, губернатор Запорожской области, оценил первоначальные данные о 23 погибших и 28 раненых в результате атаки, которая была проведена несколькими часами ранее. Президент Владимир Путин Он должен был объявить власть России над Запорожьем и тремя другими областями, поскольку Москва захватила территорию после вторжения в Украину.

Андрей Ермак, руководитель офиса Зеленского, позже заявил, что 25 человек были убиты и 50 ранены в результате, по его словам, нападения «террористического государства».

Россия отрицает преднамеренное нанесение ударов по гражданскому населению. Владимир Рогов, представитель российской администрации в Запорожской области, обвинил в нападении украинские силы.

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Полковник полиции Сергей Огрюмов, начальник взрывоопасной части Запорожского управления полиции, сообщил, что по авторынку попали три ракеты С-300.

Огрюмов сообщил Рейтер, что российские военные «знают, что здесь формируются колонны для выхода на оккупированные территории. У них были координаты».

Это не случайно. «Это совершенно преднамеренно», — сказал он.

трупы на земле

Машины были набиты вещами пассажиров, одеялами и сумками. Тела женщины и молодого человека в машине зеленого цвета были накрыты полиэтиленовыми пленками. Мертвая кошка лежит рядом с молодым человеком на заднем сиденье.

Два тела лежали в белом пикапе перед другим автомобилем, у которого были выбиты стекла, а по бокам разбросаны осколки.

Рядом лежал труп пожилой женщины, рядом лежала сумка с покупками.

Другая женщина, назвавшаяся Натальей, рассказала, что они с мужем гостили у детей в Запорожье.

Мы встречались с моей мамой, которой 90 лет. Мы были спасены. «Это чудо», — сказала она, стоя с мужем рядом с их машиной.

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Никола Русак, 62-летний водитель службы доставки из южной Херсонской области, остался невредимым, когда спал в своем пикапе, припаркованном примерно в 20 метрах от ряда магазинов автозапчастей, в которые попала ракета.

«Я не мог понять, что происходит», — сказал он. «Я вышел и увидел бегущих людей. Я был в оцепенении. Я стоял там, застывший. Я не знал, что делать», — сказал он.

Расак сказал, что проспал в машине пять дней после того, как его родственники высадились в Запорожье, ожидая телефонного звонка, в котором ему сообщали, что он должен присоединиться к каравану на пути домой, чтобы позаботиться о своей пожилой матери.

Reuters с дополнительными данными отдела новостей GVS