Десятки тысяч людей проводят демонстрацию возле дома Нетаньяху в преддверии выборов в Израиле.

Десятки тысяч израильтян провели демонстрацию перед премьер-министром Биньямин НетаньяхуБиньямин (Биби) НетаньяхуВ субботу дома, всего за три дня до выборов в стране.

На видео, снятом во время демонстрации, протестующие призвали положить конец 12-летнему правлению Нетаньяху, поскольку страна приближается к своим четвертым выборам за два года. Протест Самый крупный из них был против Нетаньяху в этом году, согласно отчету местных СМИ, толпа превысила 20 000 человек. От Reuters.

Около 20000 человек на демонстрации против Нетаньяху в Иерусалиме pic.twitter.com/fNuiVSdpU8 – Нога Тарнопольский (NTarnopolsky) 20 марта 2021 г.

Ожидается, что партия Нетаньяху «Ликуд» получит большинство мест в парламенте на выборах 23 марта, хотя неясно, сможет ли она получить большинство в одиночку или объединиться с другой партией.

Демонстрации также проходят в то время, когда Нетаньяху все еще причастен к предполагаемому коррупционному скандалу по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Премьер-министр настаивает на своей невиновности.

Четвертые внеочередные выборы в Израиле два года назад разразились в декабре, когда израильский парламент пропустил крайний срок для принятия бюджета. Коллапс произошел из-за разногласий между Нетаньяху и министром обороны Бенни Ганцем по поводу национального бюджета, который имеет решающее значение для соглашения о разделе власти, заключенного между ними после третьих выборов. На выборах Ганц должен был стать премьер-министром в ноябре 2021 года.

Он помог Нетаньяху на последних выборах своими близкими отношениями с бывшим Президент Трамп Дом Дональда Трампа в штате Иллинойс принимает резолюцию, осуждающую представителя штата. Чтобы «поддержать неповиновение», демократы Флориды призывают к переизбранию после того, как бывший сенатор манипулировал штатом, утверждая, что он манипулировал гонкой. Байден и Харрис обсудили право голоса со Стейси Абрамс в Атланте.. Белый дом переместил посольство США в Иерусалим, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами и помог заключить мирные соглашения с четырьмя арабскими странами, в которых большинство населения составляют арабские страны, что помогло премьер-министру заявить, что его отношения с Вашингтоном являются ключом к процветанию Израиля.

Хотя отношения с США, вероятно, изменятся под тенью Президент Байден Джо Байден Эскалация напряженности между Россией и Китаем из-за Белого дома Новые вызовы появляются перед Байденом после сильного старта Файнштейн открывает дверь для поддержки надвигающейся реформы.Нетаньяху, который занял более жесткую позицию в отношении мер Израиля на Западном берегу, продолжает выражать оптимизм в отношении того, что новые отношения Иерусалима с арабскими странами и программа быстрой вакцинации против коронавируса сохранят его у власти.