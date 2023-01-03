Десятки тысяч наблюдают за телом бывшего Папы Бенедикта

ВАТИКАН (2 января) (Рейтер) — Десятки тысяч человек пришли в собор Святого Петра в понедельник, чтобы засвидетельствовать свое почтение бывшему Папе Бенедикту XVI, чье тело перед похоронами лежало без какой-либо папской атрибутики. на этой неделе.

Бенедикт, защитник консервативных католиков, стремившийся вернуться в более традиционную церковь, умер в субботу в возрасте 95 лет в уединенном ватиканском монастыре, где он жил с 2013 года, когда он стал первым за 600 лет папой, который ушел в отставку.

«Я чувствую, что он был нашим дедушкой», — сказала Рейтер на площади Святого Петра 16-летняя Вероника Сигал, католическая ученица средней школы из Батон-Руж, штат Луизиана, которая находится в Риме по программе изучения религии. .

Она сказала, что прочитала одну из книг Бенедикта об Иисусе на одном из своих курсов.

«Я знаю, что он в лучшем положении, потому что он был святым человеком и так хорошо водил», — сказала 16-летняя одноклассница Молли Фоули из Атланты, штат Джорджия. Третья девушка в группе носит на спине американский флаг.

Безопасность была жесткой, посетители проходили через несколько контрольно-пропускных пунктов, прежде чем войти в церковь. Многие перестали молиться после осмотра тела или остались на мессу в боковых часовнях.

Полиция Ватикана сообщила, что в первый день границу пересекли 65 000 человек.

Тело Бенедикта, облаченное в красно-золотое литургическое облачение и помещенное на простую платформу, незадолго до рассвета пронесли процессией через сады Ватикана из монастыря к месту перед главным алтарем самой большой церкви христианского мира.

По обе стороны от тела стояли два швейцарских гвардейца, на которых не было папских знаков отличия или регалий, таких как серебряный посох с крестом или паллиум, полоска ткани, которую епархиальные епископы носят на шее.

Оба были на теле Папы Иоанна Павла, когда он был у власти в 2005 году.

[1/17] Верующие чтят бывшего Папу Бенедикта, когда его тело покоится в базилике Святого Петра в Ватикане, 3 января 2023 года. REUTERS/Kay Waffenbach

Неясно, будут ли похоронены вместе с ним Пастырский крест или какие-либо другие предметы, которыми он пользовался, но решение не выносить их на всеобщее обозрение, по-видимому, было принято, чтобы подчеркнуть, что он больше не был папой на момент своей смерти.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что Бенедикт будет похоронен в соответствии с его желанием в том же месте в склепах под собором Святого Петра, где в 2005 году был первоначально похоронен Папа Иоанн Павел II, прежде чем его тело было перенесено в часовню собора в 2011 году.

Лидеры Италии настаивают на достижениях

Перед тем, как церковь была открыта для публики, президент Италии Серджио Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мелони первыми выразили свое почтение церкви.

Ближайший помощник Бенедикта, архиепископ Георг Гансвайн, сидит на первой панели сбоку от тела вместе с семьей Бенедикта и медиками, которые заботились о нем в последние дни его жизни.

Через несколько часов встали помолиться перед телом. Янсвейн остался, чтобы принять соболезнования от посетителей.

«Я должна была приехать», — сказала Рейтер женщина, посетившая Джакарту, Индонезия. «Это был Папа Римский, а я католичка», — сказала она, отказавшись назвать свою фамилию.

Бенедикт останется в штате до вечера среды. Его похороны состоятся в четверг на площади Святого Петра под председательством Папы Франциска. В Ватикане заявили, что это будет простая, торжественная и сдержанная церемония в соответствии с пожеланиями Папы Бенедикта.

Ватикан разработал кропотливый ритуал для того, что происходит после смерти правящего папы, но ничего для предыдущего папы, поэтому то, что произойдет в ближайшие несколько дней, может стать образцом для будущих пап.

Бруни сказал, что детали траурной мессы еще не доработаны.

Хотя количество посетителей было большим, не было никаких признаков того, что огромные толпы людей пришли засвидетельствовать свое почтение Папе Иоанну Павлу II, когда миллионы людей часами ждали, чтобы войти в церковь.

(Обложка) Филип Пулелла, редактирование Раджу Гопалакришнана и Ника Макфи

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