Десятки убиты в давке на религиозном празднике евреев в Израиле

Иерусалим – Медицинские представители заявили, что в результате давки на религиозной церемонии, на которой присутствовали десятки тысяч ультраортодоксальных евреев на севере Израиля, ранним утром в пятницу погибли по меньшей мере 44 человека и еще около 150 получили ранения, что стало одним из самых кровавых гражданских бедствий в стране. Паника произошла во время празднования Ла Бомера на горе Мерон.

Медики и спасатели посещают мероприятие Лаг Баумер на горе Мерон в северном Израиле, где были зарегистрированы случаи смерти тысяч ультраортодоксальных евреев, собравшихся у могилы Хакима со 2-го века для ежегодных торжеств, которые включают молитву и танцы всю ночь. Гора Мерон, Израиль, 30 апреля 2021 года. Фотоагентство JINI LTD / REUTERS



Десятки тысяч людей, большинство из которых – ультраортодоксальные евреи, собираются каждый год, чтобы почтить память похороненного здесь раввина Шимона Бар Джошая, мудреца и мистика второго века. Традиционно большие толпы зажигают костры, молятся и танцуют в рамках праздника.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал давку «великой трагедией» и сказал, что все молились за жертв.

СМИ оценили толпу в 100 000 человек, а на видео, размещенных в социальных сетях, были показаны десятки ультраортодоксальных мужчин в черном, идущих по узким тропинкам к месту.

Позже на фотографиях были видны ряды завернутых в землю тел и десятки машин скорой помощи. Газета Haaretz daily цитирует свидетелей, которые заявили, что полицейские блок-посты не позволяли людям быстро уехать.

Эли Беар, директор Службы спасения Хатсала, сказал, что он был в ужасе от толпы на мероприятии, заявив, что площадка была оборудована, чтобы обработать, возможно, четверть того числа, которое было там. «В результате этой трагедии погибло около 40 человек», – сказал он Армейскому радио.

К утру пятницы скорая помощь Закки сообщила, что число погибших возросло до 44. Представитель Мути Букчин сказал, что семьи были уведомлены и что тела были доставлены в одно место для опознания. Он сказал, что ожидал, что тела будут похоронены до заката в еврейскую субботу, когда похороны не состоятся.

Медики и ультраортодоксальные мужчины стоят рядом с укрытыми трупами после того, как десятки людей были убиты, а другие получили ранения после обрушения взлетно-посадочной полосы в Мероне, Израиль, когда десятки тысяч людей собрались на этом месте, чтобы отпраздновать Лаг Омар. На севере Израиля рано, 30 апреля 2021 года. Дэвид Коэн / Дженни Бикс / Дженни Бикс / AFP / Getty Images



Число погибших соответствует числу погибших в лесном пожаре 2010 года, который считается самой кровавой гражданской трагедией в истории страны.

Паника произошла после полуночи, и не сразу было понятно, что ее вызвало. Свидетели рассказали, что несколько людей споткнулись о некоторые лестницы, в результате чего другие люди упали и начали давиться.

«Толпы людей были загнаны в один угол, и образовался водоворот», – сказал Армейскому радио свидетель, назвавшийся Двир. Он описал ужасающую сцену, когда упал первый ряд людей. Он сказал, что был в следующем ряду споткнувшихся.

Он сказал: «Я чувствовал, что вот-вот умру».

Представитель Magen David Adom Заки Хеллер заявил, что 150 человек были госпитализированы, в том числе шесть в критическом состоянии.

«Никто и не мечтал о том, чтобы такое могло случиться», – сказал Хеллер радиостанции. «В один момент мы перешли от счастливого события к огромной трагедии», – сказал он.

Израильские военные заявили, что направили на помощь парамедиков, поисково-спасательные группы и вертолеты.

Это было первое крупное религиозное собрание, которое было проведено на законных основаниях с тех пор, как Израиль снял почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В стране произошло резкое снижение заболеваемости после начала одной из самых успешных в мире кампаний вакцинации в конце прошлого года.

Однако органы здравоохранения предостерегли от проведения такого большого собрания.

Но когда празднование началось, министр общественной безопасности Амир Охана, начальник полиции Якуб Шабтай и другие высокопоставленные должностные лица посетили мероприятие и встретились с полицией, которая направила еще 5000 солдат для поддержания порядка.

Охана, близкий союзник Нетаньяху, поблагодарил полицию за их тяжелую работу и преданность делу «защиты благополучия и безопасности многих участников» и пожелал стране счастливого праздника.

Нетаньяху пытается сформировать правящую коалицию раньше срока, установленного во вторник, и национальная трагедия наверняка усложнит эти усилия.