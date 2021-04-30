Десятки убиты в давке на религиозном празднике евреев в Израиле

Иерусалим – Медицинские представители заявили, что в результате давки на религиозной церемонии, на которой присутствовали десятки тысяч ультраортодоксальных евреев на севере Израиля, ранним утром в пятницу погибли по меньшей мере 44 человека и еще около 150 получили ранения, что стало одним из самых кровавых гражданских бедствий в стране. Паника произошла во время празднования Ла Бомера на горе Мерон.
Десятки тысяч людей, большинство из которых – ультраортодоксальные евреи, собираются каждый год, чтобы почтить память похороненного здесь раввина Шимона Бар Джошая, мудреца и мистика второго века. Традиционно большие толпы зажигают костры, молятся и танцуют в рамках праздника.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал давку «великой трагедией» и сказал, что все молились за жертв.
СМИ оценили толпу в 100 000 человек, а на видео, размещенных в социальных сетях, были показаны десятки ультраортодоксальных мужчин в черном, идущих по узким тропинкам к месту.
Позже на фотографиях были видны ряды завернутых в землю тел и десятки машин скорой помощи. Газета Haaretz daily цитирует свидетелей, которые заявили, что полицейские блок-посты не позволяли людям быстро уехать.
Эли Беар, директор Службы спасения Хатсала, сказал, что он был в ужасе от толпы на мероприятии, заявив, что площадка была оборудована, чтобы обработать, возможно, четверть того числа, которое было там. «В результате этой трагедии погибло около 40 человек», – сказал он Армейскому радио.
К утру пятницы скорая помощь Закки сообщила, что число погибших возросло до 44. Представитель Мути Букчин сказал, что семьи были уведомлены и что тела были доставлены в одно место для опознания. Он сказал, что ожидал, что тела будут похоронены до заката в еврейскую субботу, когда похороны не состоятся.
Число погибших соответствует числу погибших в лесном пожаре 2010 года, который считается самой кровавой гражданской трагедией в истории страны.
Паника произошла после полуночи, и не сразу было понятно, что ее вызвало. Свидетели рассказали, что несколько людей споткнулись о некоторые лестницы, в результате чего другие люди упали и начали давиться.
«Толпы людей были загнаны в один угол, и образовался водоворот», – сказал Армейскому радио свидетель, назвавшийся Двир. Он описал ужасающую сцену, когда упал первый ряд людей. Он сказал, что был в следующем ряду споткнувшихся.
Он сказал: «Я чувствовал, что вот-вот умру».
Представитель Magen David Adom Заки Хеллер заявил, что 150 человек были госпитализированы, в том числе шесть в критическом состоянии.
«Никто и не мечтал о том, чтобы такое могло случиться», – сказал Хеллер радиостанции. «В один момент мы перешли от счастливого события к огромной трагедии», – сказал он.
Израильские военные заявили, что направили на помощь парамедиков, поисково-спасательные группы и вертолеты.
Это было первое крупное религиозное собрание, которое было проведено на законных основаниях с тех пор, как Израиль снял почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В стране произошло резкое снижение заболеваемости после начала одной из самых успешных в мире кампаний вакцинации в конце прошлого года.
Однако органы здравоохранения предостерегли от проведения такого большого собрания.
Но когда празднование началось, министр общественной безопасности Амир Охана, начальник полиции Якуб Шабтай и другие высокопоставленные должностные лица посетили мероприятие и встретились с полицией, которая направила еще 5000 солдат для поддержания порядка.
Охана, близкий союзник Нетаньяху, поблагодарил полицию за их тяжелую работу и преданность делу «защиты благополучия и безопасности многих участников» и пожелал стране счастливого праздника.
Нетаньяху пытается сформировать правящую коалицию раньше срока, установленного во вторник, и национальная трагедия наверняка усложнит эти усилия.