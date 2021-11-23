Десятки человек погибли в автокатастрофе в Болгарии

По словам официальных лиц, по меньшей мере 45 человек погибли во вторник, когда автобус загорелся и разбился на шоссе в западной Болгарии.
По данным Министерства внутренних дел Болгарии, на автобусе были номера Северной Македонии, а местные СМИ сообщили, что большинство жертв были из этой страны.
Начальник управления пожарной безопасности МВД Болгарии Николай Николов сообщил телеканалу BTV, что около 2 часов ночи по местному времени на борту автобуса находились 52 человека. Канал BTV сообщил, что авария произошла на шоссе Строма возле села Посник, когда автобус ехал из Софии, столицы Болгарии, в Благовград на юго-западе страны.
«По меньшей мере 45 человек погибли после того, как автобус загорелся, разбился или разбился, а затем загорелся», — цитирует Рейтер слова Николова. Он добавил, что среди пострадавших были дети.
Министр иностранных дел Северной Македонии Бухар Османи. Он сказал BTV На выходных тот автобус ехал в Стамбул.
Семь человек с ожогами и ранениями доставили в больницу Пирогова в Софии, руководитель ожоговой клиники Майя Аргирова, репортерам.
Премьер-министр Северной Македонии Зоран Зеев посетил больницу во вторник и поговорил с некоторыми из оставшихся в живых.
«Это ужасная трагедия, потому что многие из них — дети», — сказал он, добавив, что разговаривал с кем-то, кому удалось разбить одно из окон машины и помочь нескольким людям сбежать. «К сожалению, другим повезло меньше», — сказал он.
Пресс-секретарь Пироговской больницы подтвердила, что в результате аварии находились на лечении семь человек. В текстовом сообщении она сообщила, что их состояние стабильное.
Дополнительные подробности не были доступны сразу.
Как сообщает газета, во вторник по телефону говорили министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев и г-н Османи из Северной Македонии. новая версия Размещено на сайте Министерства иностранных дел Болгарии. Согласно заявлению, г-н Османи направлялся в больницу Пирогова, где он встретится с г-ном Стоевым.
в Твиттере, Г-н Стоев написал Болгария сделает все возможное, чтобы позаботиться о пострадавших и выяснить причину «трагедии».
Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Стефан Янив посетил место крушения. «Эта новость шокировала нас», — сказал он репортерам, добавив, что его правительство быстро работает над расследованием случившегося.
в 2018 году Туристический автобус с 33 паломниками От деревни к северу от столицы до монастыря недалеко от Софии, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек и 26 были ранены.
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