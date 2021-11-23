Десятки человек погибли в автокатастрофе в Болгарии

По словам официальных лиц, по меньшей мере 45 человек погибли во вторник, когда автобус загорелся и разбился на шоссе в западной Болгарии.

По данным Министерства внутренних дел Болгарии, на автобусе были номера Северной Македонии, а местные СМИ сообщили, что большинство жертв были из этой страны.

Начальник управления пожарной безопасности МВД Болгарии Николай Николов сообщил телеканалу BTV, что около 2 часов ночи по местному времени на борту автобуса находились 52 человека. Канал BTV сообщил, что авария произошла на шоссе Строма возле села Посник, когда автобус ехал из Софии, столицы Болгарии, в Благовград на юго-западе страны.

«По меньшей мере 45 человек погибли после того, как автобус загорелся, разбился или разбился, а затем загорелся», — цитирует Рейтер слова Николова. Он добавил, что среди пострадавших были дети.