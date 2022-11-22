Десятки человек погибли в результате пожара на фабрике в Аньяне, Китай. Китай

В результате пожара на заводе в центре страны погибли 36 человек, двое пропали без вести. КитайОб этом сообщают государственные СМИ со ссылкой на местные власти.

Информационное агентство Синьхуа сообщило во вторник, что пожар вспыхнул на фабрике в городе Аньян, центральная провинция Хэнань, в понедельник днем, не раскрывая подробностей.

Государственные СМИ сообщили, что спасательные службы впервые получили сообщения о пожаре в 16:22 в Kaixinda Trading Co Ltd в районе Вэньфэн или в «зоне высоких технологий» в городе Аньян. «После получения сигнала тревоги городской пожарно-спасательный отряд немедленно направил на место происшествия подразделения», — сообщает CCTV.

«На место происшествия одновременно выехали подразделения общественной безопасности, МЧС, городской администрации и энергоснабжения для проведения аварийно-спасательных работ», — добавила она, добавив, что около 23:00 пожар был потушен.

По сообщению CCTV, помимо погибших и пропавших без вести, двое находятся в больнице с травмами, не угрожающими жизни.

Власти заявили, что двое «подозреваемых в совершении преступлений» были задержаны в связи с пожаром, но не сообщили никаких подробностей.

Несчастные случаи на производстве в Китае — обычное дело из-за плохих стандартов безопасности и коррупции среди чиновников, отвечающих за их соблюдение.

В июне один человек погиб и еще один пострадал в результате взрыва на химическом заводе в Шанхае. Пожар на шанхайском нефтехимическом заводе Sinopec в отдаленном районе Цзиньшань вызвал густые облака дыма над обширной промышленной зоной, при этом в разных местах загорелись три пожара.

В прошлом году в результате взрыва газа в центре города Сиань погибло 25 человек, а несколько зданий превратились в руины.

В марте 2019 года в результате взрыва на химическом заводе в Яньчэне, расположенном в 260 километрах (161 миле) от Шанхая, погибли 78 человек и были разрушены дома в радиусе нескольких километров.

Четыре года назад в северном Тяньцзине в результате мощного взрыва на складе химикатов погибли 165 человек, что стало одной из самых страшных промышленных аварий в Китае.

С AFP и Reuters