Десятки человек погибли в результате взрыва возле йеменского аэропорта Аден | Новости

По меньшей мере 12 мирных жителей погибли в результате взрыва в Адене, временной столице правительства Йемена.

В результате взрыва возле входа в международный аэропорт портового города Аден на юге Йемена погибли по меньшей мере 12 человек, но неясно, был ли инцидент нападением.

Официальный представитель аэропорта сообщил, что в субботу у ворот аэропорта взорвался пикап, а источники в службе безопасности сообщили, что автомобиль перевозил нефтепродукты. Взрыв был мощным, и его можно было услышать по всему городу. Окна жителей окрестностей также были выбиты.

«Двенадцать мирных жителей погибли в результате взрыва» недалеко от аэропорта Адена, и «есть также серьезные ранения», – сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности, попросивший не называть его имени. Причина взрыва неизвестна.

Аден – это временная резиденция всемирно признанного правительства Йемена, которое более шести лет борется с хуситским движением, связанным с Ираном, в рамках поддерживаемой Саудовской Аравией коалиции.

Но с годами внутри самого Адена усилилась напряженность между правительством и южными сепаратистскими группировками.

Правительство и Южный переходный совет являются номинальными союзниками коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Ранее в этом месяце в Адене взорвалась заминированная машина, направленная против колонны, в которой находился губернатор города – член Южного переходного совета. По меньшей мере шесть человек были убиты, а другие получили ранения. Правитель выжил.

Нестабильность на юге осложняет мирные усилия под эгидой ООН по прекращению войны в Йемене, в результате которой погибли десятки тысяч человек и 80 процентов населения нуждаются в помощи.

Организация Объединенных Наций охарактеризовала ситуацию в Йемене как самую серьезную гуманитарную катастрофу в мире.