Десятки человек погибли при попадании российского снаряда в украинскую школу

Десятки украинцев, как опасаются, погибли в воскресенье после того, как российская бомба разрушила подвальную школу, в которой проживает около 90 человек, в то время как силы вторжения Москвы продолжали бомбардировки городов, поселков и сел на востоке и юге Украины.

Губернатор Луганской области, одного из двух районов, составляющих сердце восточного промышленного региона, известного как Донбасс, заявил, что школа в селе Белгоровка загорелась после взрыва в субботу. По его словам, спасатели обнаружили два тела и спасли 30 человек.

«Скорее всего, все 60 человек, которые остались под завалами, погибли», — написал губернатор Серхи Гайдай в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Он сказал, что в результате российской бомбардировки также погибли два мальчика 11 и 14 лет в соседнем городе Превилия.

После неудачной попытки захватить украинскую столицу Россия сосредоточила свое наступление на Донбассе, где поддерживаемые Москвой сепаратисты ведут боевые действия с 2014 года и оккупировали часть территории.

Крупнейший европейский конфликт со времен Второй мировой войны перерос в карательную войну на истощение из-за неожиданно эффективной обороны украинской армии.

Чтобы доказать успех, Москва стремилась завершить оккупацию осажденного портового города Мариуполя к празднованию Дня Победы в понедельник.

В субботу были эвакуированы оставшиеся женщины, дети и пожилые мирные жители, которые укрывались вместе с украинскими боевиками на огромном сталелитейном заводе, представлявшем собой последний оплот обороны города.

Силы, все еще находившиеся внутри, отказались сдаться и обратились за международной помощью, чтобы вывести их.

Захват Мариуполя даст Москве сухопутный мост в Крым, который был аннексирован у Украины во время вторжения 2014 года.

Спутниковые снимки, сделанные BBC Planet Labs в пятницу, показали масштабные разрушения на сталелитейном заводе «Азовсталь». В крышах зданий были бреши, в том числе одна, под которой прятались сотни боевиков.

После того как в субботу спасатели эвакуировали последних мирных жителей, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что основное внимание будет уделено эвакуации раненых и медиков: «Конечно, если все будут выполнять договоренности. Конечно, если не будет лжи. .» В других местах на побережье ранним воскресным утром несколько раз звучали сирены в главном черноморском порту Одессе, которую Россия в субботу обстреляла шестью крылатыми ракетами.

Одесский городской совет заявил, что четыре ракеты попали в мебельную компанию, а ударные волны и обломки серьезно повредили многоэтажные жилые дома. Две другие ракеты попали в одесский аэропорт, где в результате российской атаки была разрушена взлетно-посадочная полоса.

В знак яростного сопротивления боевые действия продолжались одиннадцатую неделю, когда украинская армия бомбила российские позиции на острове в Черном море, который был захвачен в первые дни войны и стал символом украинского сопротивления.

Западные военные аналитики также заявили, что украинская контратака продвигается вокруг Харькова, второго по величине города страны.

Украинские военные говорят, что отступающие российские войска разрушили три моста на дороге к северо-востоку от города, пытаясь замедлить продвижение украинцев.

Украинские лидеры предупредили, что атаки будут только усиливаться в преддверии дня «Д», когда Россия отпразднует поражение нацистской Германии в 1945 году военными парадами.

Считается, что президент России Владимир Путин хочет объявить о какой-то победе на Украине, когда он обращается к войскам на Красной площади в понедельник.

Украинские военные предупредили, что российские и сепаратистские силы в соседней Молдавии находятся в «повышенной готовности», и регион все больше становится центром опасений, что конфликт может выйти за пределы Украины.

Пророссийские силы отрезали приднестровскую часть Молдовы в 1992 году, и с тех пор российские войска находятся там, якобы в качестве миротворцев.

Украина заявила, что эти силы находятся в «полной боевой готовности», не уточнив, как они пришли к такой оценке.

Москва стремилась вторгнуться на юг Украины, чтобы изолировать страну от моря и создать коридор в Приднестровье. Но она изо всех сил пыталась достичь этих целей.

Спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показали, что Украина нацелилась на контролируемый Россией остров Змеиный, пытаясь сорвать усилия России по контролю над Черным морем.

На спутниковом снимке, сделанном Planet Labs PBC в воскресенье утром, виден дым, поднимающийся из двух мест на острове. На южной оконечности острова рядом с руинами вспыхнул пожар. Это соответствует опубликованному украинскими военными видео, на котором видно, как они атакуют прилетевший на остров российский вертолет.

Снимок Planet Labs, сделанный в субботу, показал большую часть зданий острова, а также нечто похожее на десантный корабль Serna у северного берега острова. Он был уничтожен украинскими беспилотниками.

Самые ожесточенные бои за последние дни произошли на востоке Украины. Западные военные аналитики заявили, что украинские силы ведут контратаку вокруг Харькова, второго по величине города страны.

Украинские военные заявили, что восстановили контроль над пятью селами и частью шестого недалеко от северо-восточного города.

В воскресенье губернатор области Хайди сообщила, что украинская армия вышла из осажденного города Попасная в Луганской области.

В видеоинтервью, опубликованном на его Telegram-канале, Гайдай заявил, что силы Киева «выдвинулись на более сильные позиции, которые они подготовили заранее». «На данный момент идут перестрелки в (селах) Белогоровке, Воеводовке и в сторону Попасной».

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