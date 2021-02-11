Десять лет назад я наблюдал, как протестующие свергают жестокий режим в Египте. Теперь их надежды на новую эру свободы лежат в клочьях.

Через несколько дней после пика революции во время антиправительственных протестов 2011 года в Каире и требования отставки президента Египта Хосни Мубарака настроение изменилось.

Проправительственные преступники высвобождаются из толпы. Они начали преследовать протестующих, журналистов, освещающих события, и жителей Запада. Некоторые из них вошли в наш отель.

Нам сказали собрать вещи, втиснуться в машины и уехать из отеля Hilton с видом на площадь Тахрир в относительно более безопасный отель в нескольких километрах от отеля.

Я делил машину с фотографом Джо Дюраном, который сидел на пассажирском сиденье, и телеведущим CNN Андерсоном Купером на заднем сиденье.

На мосту 6 Октября толпа заставила наше такси остановиться и окружила нас. Окна разбиты. Кидайте камни в машину. Водитель оказался в окружении нападавших.

Помню, на арабском я сказал: «Я дам вам 500 долларов за окна, если вы продолжите работать». Я выбрал этот номер совершенно неожиданно. Я до сих пор не знаю, почему мне пришло в голову именно это число. Когда он отправился в путь, я думал, что мы в безопасности.

Мы добрались до входа в Marriott на нашей разбитой машине. Ошеломленные, мы прошли в фойе и зарегистрировались на стойке регистрации.

Вскоре после этого обозреватель New York Times Ник Кристоф сказал мне, что некоторые журналисты изменили имена, которые они регистрировали, чтобы он не узнал, что в отель входят бандиты и запрашивают списки гостей для комнат, в которых находится иностранная пресса.

Я все равно думал, что меня зовут арабское, так что со мной все будет в порядке. “CNN говорит где-нибудь в вашей анкете?” Я помню, Кристоф спросил меня. Я не был уверен, но решил рискнуть. Долго находиться на ресепшене бесполезно.

Той ночью мы транслировали специальный репортаж CNN с этажа гостиничного номера. Помню, я подумал, что это было похоже на видео с заложниками. У нас было много таких ночей, включая очень напряженный вечер, укрепленный в офисе CNN в Каире, и диван, закрывающий дверь.

Вы часами вели прямую трансляцию с нашим тогдашним начальником офиса, легендарным Беном Видманом и Купером. Мы сидели сбившись в кучу на ящиках с фотоаппаратурой, при этом наши лица были максимально слабо освещены, потому что столы должны были казаться несвободными снаружи.

Надежды на демократию

Сопротивление правительства восстанию длилось несколько дней.

Режим и его сторонники пытались победить народное движение, но армия не поддержала Мубарака. Как это было на протяжении десятилетий в Египте, в конечном итоге к власти пришли генералы. Когда они сбили Мубарака, мы все знали, что он долго не протянет.

11 февраля 2011 года, через 17 дней после начала протестов, они закончились: Хосни Мубарак ушел в отставку. Это ознаменовало бы начало новой эры; Была надежда, что десятилетия кумовства, коррупции, жестокости полиции и репрессий уступят место чему-то сродни демократии.

Несколько лет спустя я освещал президентские выборы в Египте в 2013 году, которые привели к победе главы «Братьев-мусульман» Мохамеда Морси.

Однако в конечном итоге обновленная армия сокрушит исламистов в 2013 году и вернет ее к власти. Они были там все время, терпя то, что оказалось всего лишь коротким экспериментом в области демократии.

В этой трагической истории первоначальные протестующие, которые мечтали о демократии, которая их представляла, потеряны – даже подавлены.

Оптимизм подавлен

В первые несколько недель восстания журналисты, подобные нам, делились своим оптимизмом: может ли наступить тот момент, когда арабский мир медленно и мучительно превратится в систему, которая служит своему собственному народу, а не неизбранным автократам, которые истощили страны сохнут десятилетиями?

Десять лет назад мы позволили себе в это поверить.

Сегодня многие из тех, кто был на передовой протестов, были сосланы или заключены в тюрьмы.

В других частях региона последствия были более трагическими.

В Сирии режим подавил призыв своих граждан к демократии с такой жестокостью, что мирных протестующих вскоре сменили экстремистские повстанцы, которые боролись с правительством, поддерживаемым внешними силами, за контроль над разрушенной землей.

Сегодня те, кто писал о Египте в 2011 году, все еще могут глубоко прочувствовать сильные эмоции тех первых дней.

Были некоторые пугающие моменты, но историческое значение тех событий, которые мы документировали, послужило ракетным топливом, поскольку мы спасались от толпы и забились в гостиничные номера.

Но для революционеров в Египте и за его пределами это было не так.

Арабскому миру, который был намного хуже, чем он был до арабской весны, придется ждать, пока другое поколение потребует свободы от своих лидеров. Остается только надеяться, что на этот раз они одержат победу, чтобы жертвы тех, кто шел до них, не были напрасными.