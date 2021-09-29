Детали камеры iPhone 13 имеют приоритет, поскольку заказы Samsung падают

мои поставщики iPhone 13 Согласно отчетам о цепочке поставок, запчасти для камер являются приоритетом для заказов Apple. Многие из них предоставляют компоненты для смартфонов разных производителей.

В отчете говорится, что Apple увеличивает объем собственного производства по двум причинам …

Во-первых, они продают Samsung меньше, чем ожидалось. Во-вторых, заказы Apple считаются более стабильными и прибыльными, чем заказы других брендов.

Числа отчеты.

Согласно отраслевым источникам, производители VCM (двигателей звуковой катушки), обмотки проводов и других компонентов для модулей линз для смартфонов на Тайване отдают предпочтение производству для Apple на фоне сильных опережающих продаж iPhone 13 серии в Китае и на Тайване. Источники сообщили, что японские поставщики вместе берут на себя большую часть заказов Apple на VCM, проволочную обмотку и другие компоненты, а затем передают производство тайваньским компаниям. Продажи новых смартфонов Samsung в третьем квартале 2021 года были ниже первоначальных ожиданий, а китайские производители смартфонов, включая Oppo, Vivo и Xiaomi, имеют относительно высокие уровни запасов компонентов. Источники уточнили, что iPhone захватили большую часть доли рынка оригинальной Huawei, и тайваньские производители компонентов возлагают большие надежды на iPhone 13. Источники отметили, что для тайваньских производителей прибыльность заказов Apple выше и стабильнее, чем у Samsung и китайских продавцов.

Это был iPhone 13 Pro 4-е место в последних тестах камеры DXOMark. Представители Apple также поделились историей разработка камеры.

здесь в 9to5MacМы были впечатлены нашими начальными тестами Pro и Pro Max. Вы пробовали макросы.

Apple не смогла вставить в iPhone настоящий макрообъектив. Что мне удалось сделать, так это сделать существующий объектив для фокусировки на очень близких расстояниях, чтобы можно было делать макро-фотографии. […] Фотографы не будут позиционировать соответствующие зеркалки и макрообъективы в пользу этого. [but] Для большинства макросъемок при просмотре на iPhone и iPad результаты выглядят хорошо, и то же самое верно для просмотра в нормальном разрешении в Интернете. Несмотря на ограничения, это все еще потрясающая возможность вставить его в смартфон. Результаты поразят подавляющее большинство потребителей, и это отличная возможность для творческой и увлекательной фотографии.

Зак Холл блуждает по Новому Орлеану С ним он уже является поклонником фотографических стилей.

Стили фотографии, которые позволяют Отрегулируйте тон и теплоту камеры, может быть, моя любимая функция; До сих пор я переключался между ярким и высоким контрастом.

Погода пошла вразрез с моими планами сделать несколько снимков крупным планом в ночном режиме прошлой ночью, но я надеюсь сделать это завтра.

Фото: я чиню это

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