Детали подземелья HARVESTELLA Quietus, функция Lunamancer, кулинарные связи и куклы Conellu

издатель Сквер Эникс и разработчик электрический провод с током Они выпустили новую информацию и скриншоты для жизни моделирование Ролевая игра ХарвестилаПредставляем Quietus Dungeon, цветработа супервайзера, приготовление еды Доставка и Куклы Конеллу.

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■ Приключение: Подземелье Quietus

Подземелье, в которое вы можете войти только во время Quietus, которое вы посещаете при смене времен года. В подземелье можно попасть изнутри через довольно странный колодец… Победите грозных врагов, поджидающих вас на каждом этаже, и продвигайтесь дальше в глубины подземелья.

Войдите в глубокое подземелье из колодца в определенном месте…

■ Приключения: Работа

Джобс обладает уникальным оружием и использует специальные навыки. Наняв персонажа с определенной работой, герой, которым управляет игрок, также сможет использовать ту же работу.

Лунамант

Джоб отлично справляется с массивными магическими атаками и ослабляет врагов. Он может проводить атаки, используя огромную массу планеты.

■ повседневная жизнь: доставка еды

Жители разных городов, которые вы посещаете во время вашего пребывания заговор Вас могут попросить приготовить конкретное блюдо. Приготовив желаемое блюдо, вы можете заработать множество наград, включая деньги и новые рецепты.

■ Собирайте кукол Конеллу.

В каком-то городке землянка тихонько расположена подальше. Говорят, что владелец этого логова, вождь Конеллу, обменяет любых кукол Конеллу, которых вы найдете, и доставит их на какие-нибудь классные вещи.

Куклы Конеллу бродят по самым разным местам, по городам или по подземельям. Возьмите их и получите награду от президента Кунильо!