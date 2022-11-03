Детали подземелья HARVESTELLA Quietus, функция Lunamancer, кулинарные связи и куклы Conellu

издатель Сквер Эникс и разработчик электрический провод с током Они выпустили новую информацию и скриншоты для жизни моделирование Ролевая игра ХарвестилаПредставляем Quietus Dungeon, цветработа супервайзера, приготовление еды Доставка и Куклы Конеллу.
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■ Приключение: Подземелье Quietus
Подземелье, в которое вы можете войти только во время Quietus, которое вы посещаете при смене времен года. В подземелье можно попасть изнутри через довольно странный колодец… Победите грозных врагов, поджидающих вас на каждом этаже, и продвигайтесь дальше в глубины подземелья.
Войдите в глубокое подземелье из колодца в определенном месте…
■ Приключения: Работа
Джобс обладает уникальным оружием и использует специальные навыки. Наняв персонажа с определенной работой, герой, которым управляет игрок, также сможет использовать ту же работу.
Лунамант
Джоб отлично справляется с массивными магическими атаками и ослабляет врагов. Он может проводить атаки, используя огромную массу планеты.
■ повседневная жизнь: доставка еды
Жители разных городов, которые вы посещаете во время вашего пребывания заговор Вас могут попросить приготовить конкретное блюдо. Приготовив желаемое блюдо, вы можете заработать множество наград, включая деньги и новые рецепты.
■ Собирайте кукол Конеллу.
В каком-то городке землянка тихонько расположена подальше. Говорят, что владелец этого логова, вождь Конеллу, обменяет любых кукол Конеллу, которых вы найдете, и доставит их на какие-нибудь классные вещи.
Куклы Конеллу бродят по самым разным местам, по городам или по подземельям. Возьмите их и получите награду от президента Кунильо!
Харвестила планируется выйти на обращает И компьютер Через готовить на пару 4 ноября по всему миру. Доступна демоверсия Switch. Подробнее об игре сюдаИ сюдаИ сюдаИ сюдаИ сюда.
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выстрелы
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