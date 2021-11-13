Детеныши обыграли Блюджекетс 4: 3

Усталому «Вашингтон Кэпиталз» пришлось копнуть глубоко, чтобы обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в пятницу вечером. С большими целями таких глубоких игроков, как Хэтэуэй и Шерри, они сделали именно это.

Джастин Шульц упал в неподходящий момент, поэтому Шон Корали первым поставил Колумба на доску. Алекс Овечкин ответил выдающимся голом, мощным ударом Ови из Ovi Spot.

Второй период начался с двух последовательных голов Миллс Гарнет Хэтэуэй, но синяя команда сумела забить два быстрых гола — второй Хорал и один Найквист, сравняв счет 3: 3.

В конце матча Дмитрий Орлов отправил отличный пас Коннору Шерри, который убил ее на месте.

выигрышные кепки.

Вы, наверное, помните, но столицы играют и по четвергам. Команда устала в дороге и столкнулась с командой, отдыхающей в синих куртках. Это определенно проявилось. Columbus легко контролирует игру с помощью мощного контрольного давления.

Алексей Овечкин Брет Халл в одиночку занял четвертое место как лучший бомбардир всех времен. Мне нравится заявление Хэла Ови.

Брет Халл в одиночку занял четвертое место как лучший бомбардир всех времен. Мне нравится заявление Хэла Ови. Иэн и я любим пошутить начало сезона Подсчет шагов. Овечкин идет к тому, чтобы просто нарушить исторические нормы регистрации старше 35 лет.

Алексей Овечкин pic.twitter.com/blopxor9LT — Хороший твит, эмодзи Пита Тако (@peterhassett) 13 ноября 2021 г.

Я подозреваю Агат Хэтэуэй Секретный пункт находился в очень хорошей 4-й строчке Вашингтона (обычно, по крайней мере, 4-й), но ему редко удавалось выпендриваться в зоне атаки. Приятно видеть, что такая сильная роль заслуженно оказалась в центре внимания.

Секретный пункт находился в очень хорошей 4-й строчке Вашингтона (обычно, по крайней мере, 4-й), но ему редко удавалось выпендриваться в зоне атаки. Приятно видеть, что такая сильная роль заслуженно оказалась в центре внимания. Алекс Джонсон Фьялбе Свое первое очко в Национальной хоккейной лиге он набрал благодаря первому голу Хэтэуэя. Мне AJF казался идеальным дома в НХЛ. Он быстр, и это важно для такой команды медлительных парней, как Вашингтон.

Свое первое очко в Национальной хоккейной лиге он набрал благодаря первому голу Хэтэуэя. Мне AJF казался идеальным дома в НХЛ. Он быстр, и это важно для такой команды медлительных парней, как Вашингтон. У второго гола Хэтэуэя был неожиданный плеймейкер: он заставил Алекса Овечкина крутиться по доскам перед выпадом. Дикие комбо на льду есть.

Илья Самсонов. Похоже, ему это явно не нравилось. Запоминать 833 за два периода — не очень хорошо. Еще хуже для вратаря, пытающегося вытащить карьеру из ямы. Настоящее разочарование.

ДВАЖДЫ КИТАЙ ДЛЯ KURLZ pic.twitter.com/Lz9zxUCWDd — Колумбус Блю Джекетс (BlueJacketsNHL) 13 ноября 2021 г.

Во время пенальти в конце игры Коламбус Эндрю Бек Он сломал палочку, а затем заблокировал один таймер Овечкина. Он запомнит эту трансформацию.

Да, я бы взял безобразную победу в неограниченной выездной игре в обмен на перерыв. Поставьте Самсонову W, которого он не заслуживает. безусловно. Почему нет. Мне все равно.

У нас впереди еще больше хоккея. В воскресенье вечером в «Кэпиталз» будут «Пингвины». Это вполне может зависеть от того, кто находится в списке пингвинов. Я больше не знаю.