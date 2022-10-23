Москва (Новости UrduPoint/Sputnik – 23 октября 2022 г.) Более десятка маленький рак Пациенты Из Десять разных городов были приглашены стать свидетелями запуска РоссияНовый спутник связи «Скиф-Д», благодаря усилиям Русский Государственная космическая компания «Роскосмос» и Фонд «Единство» отправили в космос рисунки более 100 детей.

«Запуск космического корабля всегда волнителен Мероприятие создатели космоса технологии. Запуск нового космического корабля удваивает волнение. Для малышей, чьи рисунки появляются на элементах нового космического корабля «Скиф-Д», запуск этого спутника как Мероприятие Ближе к магии Русский Об этом Sputnik сообщил космонавт Сергей Код Сверчков.

Русский Спутник «Скиф-Д», первый орбитальный космический аппарат Из Запущена многоспутниковая орбитальная группировка «Сфера» Из Бег Восточный Октябрь 22, в 22:57 Москва Время (19:57 мск) с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б». «Скиф-Д» успешно выведен на орбиту тремя аппаратами связи «Гонец-М». СпутникиПо данным Роскосмоса.

Ранее в этом месяце глава фонда «Единство» Алина Кузьменко рассказала Sputnik, что рисунки около 100 детей в возрасте от 2 до 17 лет рак Их разместили на панелях, установленных внутри и на палубе космического корабля «Скиф-Д» в рамках проекта «Спутник мечты».

Сергей Код Свершков пояснил, что волонтеры Из Благотворительный фонд Al Wahda провел совместный год маленький рак Пациенты арт-терапии собирали детские рисунки, изображающие их сны.

Теперь на космодром Восточный приехали юные пациенты, чтобы своими глазами увидеть, как обновленный «Союз 2.1б» воплотит в жизнь графику их мечты. звезды. То, что казалось детской фантазией, сбылось», — сказал Кодд Свершков РИА Новости.

для него жена Ольга, посол Фонда Единства, сказала, что проект включает в себя маленький рак Больные были выписаны более года назад и дали надежду детям, которые ракреализовать свои мечты.

«После, после ВсеГде-то валяются 24 металлические пластины с гравюрами 150 рисунков юных пациентов. Из СербияИ ЗамбияИ ИркутскИ ЛипецкИ ТамбовИ Тула и Чехов подключены к спутнику связи «Скиф-Д». Ольга сказала, что рисунки тесно связаны с общением с Луной и с символикой, и в этот самый момент, путешествуя по просторам вселенной, транслируя самые сокровенные детские мечты вселенной».

Волонтеры посетили часть рак Детские больницы в 13 различных Русский Города, а также в Сербия И Замбия. Двадцать детей, принявших участие в арт-проекте, смогли лично присутствовать на запуске «Скифа-Д». Они также посетили Аэрокосмический музей в . Благовещенск в РоссияАмурская область, а также Амурский государственный университет, который готовит специалистов для космодрома Восточный. Сопровождать детей и их семьи Русский Космонавт Сергей Кодь Сверчков и его спутники жена Ольга через Благовещенск тур.

«Эта поездка оставила неизгладимый след, потому что я впервые столкнулась с этой темой. Меня поразил масштаб Все Структуры вселенной, вся инфраструктура потрясли меня своим величием», — Никита, десятиклассник. ученик Из ВоронежОн сказал.

Теперь каждый участник проекта «Спутник мечты» может смотреть в небо, зная, что его рисунок находится где-то наверху, на орбите Земли. Спутник «Скиф-Д» будет летать в космосе около получаса векпри этом бережно сохраняя написанные на нем детские мечты.