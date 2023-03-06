Дефицит бюджета России за январь-февраль увеличился до 34 миллиардов долларов

6 марта (Рейтер) — Дефицит центрального бюджета России увеличился до 2,58 трлн рублей (34,19 млрд долларов) за первые два месяца года, сообщило в понедельник министерство финансов, поскольку Москва резко увеличила расходы, а доходы упали на фоне снижения цен на нефть и газ. добыча.

Российская экономика оказалась неожиданно устойчивой перед лицом западных санкций за последний год, но возвращение к доконфликтным уровням благосостояния может быть далеко не завершенным, поскольку увеличение государственных расходов направляется на вооруженные силы, а ценовые ограничения ограничивают доходы России от экспорта жизненно важных энергоресурсов. .

По предварительным данным Минфина, доходы от нефти и газа в январе-феврале были на 46,4% ниже аналогичного периода прошлого года и составили 947 млрд рублей, а общие доходы бюджета за месяц сократились на 24,8%.

За первые два месяца 2023 года расходы составили 5,74 трлн рублей, увеличившись на 51,5%. За аналогичный период прошлого года Россия зафиксировала профицит в размере 415 миллиардов рублей.

В прошлом году министерство финансов прекратило публикацию месячного бюджета. Ежемесячный дефицит бюджета в феврале сократился до 821 млрд рублей, показали данные в понедельник.

Контроль над дефицитом может ослабить обеспокоенность рынка по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Центральный банк предупредил, что дальнейшее увеличение дефицита бюджета России может вынудить его повысить процентные ставки с нынешних 7,5%.

Следующее заседание банка для принятия решения по процентным ставкам состоится 17 марта.

Москва полагается на доходы от нефти и газа — около 11,6 трлн рублей в прошлом году — для финансирования своих бюджетных расходов, а Украина была вынуждена продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит, растянувшийся из-за конфликта.

До сих пор Россия перемещала экспорт нефти из Европы, в основном в Индию, Китай и Турцию, несмотря на установленный Большой семеркой ценовой лимит в 60 долларов на российскую нефть, что привело к сокращению дешевых баррелей.

Данные показали, что Россия также могла продавать нефть выше западных ценовых пределов, что сглаживало влияние ограничений. (1 доллар = 75,4705 рубля) (Дарья Корсунская и Александр Морроу, под редакцией Гарета Джонса)