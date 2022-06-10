Украина с плодородными почвами и обширными сельскохозяйственными угодьями уже давно считается одной из житниц мира. Но неспровоцированное нападение России сейчас оказывает сильное давление на производство и экспорт продуктов питания в Украине. Его волновые эффекты ощущаются во всем мире.

ООН предупреждает, что блокада Россией украинских портов уже привела к росту мировых цен на продовольствие и вызвала катастрофическую нехватку продовольствия в некоторых частях мира.

«Для людей во всем мире война, наряду с другими кризисами, грозит спровоцировать беспрецедентную волну голода и нищеты, оставив позади социальный и экономический хаос», — заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Это то что тебе нужно знать.

в чем дело?

Российское вторжение затронуло всю цепочку производства и поставок продуктов питания в Украине: от посева до сбора урожая и экспорта.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), от 20% до 30% сельскохозяйственных земель Украины не будут засеяны или собраны в этом году из-за войны.

Большая часть сельскохозяйственных угодий Украины — около половины площади под озимой пшеницей и около 40% площади под рожью — в марте находилась под российской оккупацией, что привело к срыву посевной.

Но война также вызывает нехватку рабочей силы из-за большого количества людей, которые покинули свои дома или присоединились к добровольческим отрядам Вооруженных Сил Украины.

Международные санкции, введенные против России в связи с оккупацией Украины, также повлияли на глобальное распространение. Топливо Удобрения и производство.

Что делать с уже собранным зерном?

Украинские официальные лица и некоторые международные официальные лица обвинили Россию в разграблении зерна и других товаров на оккупированных территориях.

Денис Марч, вице-президент Генеральной ассамблеи Украинского аграрного совета, заявил в среду в заявлении, что «Россия украла около 600 000 тонн зерна у украинских аграриев».

По его словам, зерно было украдено с оккупированных территорий юга Украины, а затем вывезено в порты на оккупированной территории России, в Крым, особенно в Севастополь, а затем на Ближний Восток.

Кремль отверг обвинения, назвав их «фейковыми новостями».

В среду

Выступая в прямом эфире на сайте онлайн-видео Соловьева, Евгений Балицкий уточнил, что есть планы по дальнейшему увеличению этого экспорта. «Можно прогнозировать, что в будущем эти распределения увеличатся в сотни раз», — сказал он.

На спутниковых фотографиях крымского порта Севастополь, предоставленных Maxar Technologies в прошлом месяце, видно, как украинское зерно загружается на российские суда. Еще один набор спутниковых снимков прибыл в сирийский порт Латакия в прошлом месяце, это второй рейс за четыре недели.

В нормальных условиях Украина экспортировала бы три четверти производимого зерна. По данным Европейской комиссии, ок. 90% этого экспорта Отгружается морем из черноморских портов Украины.

В настоящее время Россия блокирует морской доступ к украинским портам на Черном море, а это означает, что даже зерно, контролируемое Украиной, не может быть экспортировано во многие из ее зависимых стран.

Украина пыталась увеличить экспорт зерна по железной дороге, пытаясь компенсировать часть потерянных мощностей, но это было сложно из-за проблем с логистикой. Например, поезда в Украине ходят по колеям немного шире, чем в большинстве стран Европы, а это означает, что зерно приходится перемещать из одного вагона на границе в другой.

Почему Россия это делает?

Утверждения о том, что Россия использует продовольствие в качестве оружия войны, усилились после того, как в марте появились сообщения о краже зерна российскими войсками.

Президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляйен заявила в среду, что еда стала частью «арсенала террористов» Кремля.

«Это холодная, суровая и расчетливая осада Путиным некоторых из самых уязвимых стран и народов мира. Законодатели ЕС.

Из-за глубокой институциональной памяти о голоде 1932-1933 годов идея использования нехватки продовольствия для провоцирования страха имеет особенно мрачное значение в Украине.

Названный Холокостом или Голодомором, он был искусственно спланирован советским лидером Иосифом Сталиным, который лишил украинских крестьян еды и убил миллионы.

По украинскому законодательству Голодомор считается актом геноцида, направленным на принуждение украинцев и предотвращение попыток создания независимого украинского государства. Дети узнают об этом в школе, а страна на минуту замолчала во время ежегодного Дня памяти жертв Голодомора. Памятники есть по всей стране, а в Киеве есть большой музей, посвященный Голодомору и его жертвам.

Что это значит для мира?

Поскольку и Украина, и Россия являются крупными экспортерами продуктов питания, кризис в Украине оказывает влияние на весь мир. Мировые цены на продукты выросли 17% с января , По данным ФАО. Цены на зерно выросли более чем на 21%.

Нельзя недооценивать значение России и Украины в мировом распределении продовольствия. Почти треть мирового экспорта пшеницы и 60% мирового экспорта подсолнечного масла в прошлом году пришлось на эти две страны. По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, 12 из каждых 100 калорий продуктов питания, продаваемых по всему миру, поступают из России и Украины.

Президент Украины Владимир Желенский предупредил, что миллионы людей во всем мире могут умереть от голода, если Россия не разрешит Украине экспортировать зерно из своих портов.

«Наши пшеница, кукуруза, растительное масло и другие товары, которые играют стабилизирующую роль на мировом рынке, не могут быть экспортированы. Это означает, что, к сожалению, десятки стран могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Миллионы людей будут голодать из-за блокады Россия. Черное море продолжается», — сказал он Time в четверг. Сказал в записанной речи на 100 кала.

В новом отчете, опубликованном на этой неделе ФАО и Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций (ВПП), содержится предупреждение о том, что война в Украине может привести к «серьезной нехватке продовольствия» для 47 миллионов человек. 323 миллиона голод.

По данным ФАО, некоторые из наиболее уязвимых стран мира в значительной степени зависят от импорта из Украины. Ливан, Тунис, Сомали и Ливия полагаются на Украину для половины своего импорта пшеницы. Эритрея получает 47% импорта пшеницы из Украины, а остальные 53% — из России.

Программа ООН по борьбе с продовольственной безопасностью ежегодно закупает половину своей пшеницы в Украине.

Что-то делается?

Международные лидеры тянут дипломатические веревки, пытаясь подтолкнуть Москву к соглашению о блокировании экспорта.

Чиновники ООН планируют сбрасывать зерно через Черное море из украинского порта Одесса. Турция выступает гарантом соглашения.

Турция заявила, что пытается достичь соглашения с Россией, и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Анкаре в среду, чтобы обсудить этот вопрос.

Хотя на переговорах не было достигнуто никакого соглашения, Гавзоклю сказал, что может быть «новая платформа для переговоров» между Украиной и Россией.

Он сказал, что есть «много идей» о том, как создать открытый коридор для экспорта зерна из Украины, и что план ООН «может быть обоснован и реализован», но все еще требует переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что договоренность об экспорте украинского зерна в Турцию или на Ближний Восток пока не достигнута, но работа ведется.

Ранее Кремль отверг обвинения в том, что Россия блокирует экспорт зерна из Украины, вместо этого обвиняя в этом Запад и Киев.

Отдельно Соединенные Штаты работают над тем, чтобы ввести контейнеры для временного хранения украинского зерна, что является мерой приостановки, направленной на смягчение кризиса.